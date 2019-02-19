交流道過了！黑車駕駛「閃黃燈倒車」國道神操作　網譏：他知道不能壓線耶

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網搜小組／綜合報導

一名網友日前開車出門，在國道三號南下35K中和交流道處排隊下交流道，只見包括原PO，一排車已經開在出口道上，左方則是槽化線。沒想到外線有一輛黑色轎車疑似錯過交流道，當場倒車想退到槽化線後並切到出口道。目擊駕駛忍不住直呼「三寶中的大寶」，其他人也看傻「這不開個危險駕駛，說不過去啊！」

「三寶中的大寶，直接國道上倒車」，這名男車主19日上午在臉書公開社團《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》貼出影片，只見黑色轎車的駕駛直接在國道外線倒車。後方其他車輛紛紛按喇叭警示，並趕緊切到中線避免事故，黑車車主依然故我、繼續倒車。

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▲黑車駕駛國道上倒車。（圖／翻攝自聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

雖然黑車駕駛有按下雙黃燈，但這樣的行為根本不是警示燈可以解決的。影片也被轉PO到爆系公社，網友紛紛留言狂批「往前開很難嗎」、「給我把駕照剪掉哦」、「真的不要命」、「走錯了就老老實實的到下一個交流道下去從爬一次，倒車是啥小」、「下個交流道下去繞一圈慢半個小時，後退被撞慢七天」。

還有不少人嘲諷，「看的出來，他堅持不想壓槽化線」、「技術好好喔倒車兩百公尺，你以為在玩俠盜列車手」、「台灣的閃黃燈真是萬用，違規停車，並排停車，霧中開車，國道倒車……通通可以用XDD」、「馬路上的三寶從來都不會讓我失望」、「哇塞，它還知道下交流道不能壓槽化線耶」、「這個勇氣可嘉值得表揚」。

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