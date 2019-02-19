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法式餐桌寵兒池上種植成功　晚香玉筍好看好吃好健康

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▲好看好吃好健康的晚香玉筍是法式餐桌的寵兒，高纖、低熱量的植物特性，可以豐富料理的變化。（圖／台東縣政府提供，下同）

好看好吃好健康的晚香玉筍是法式餐桌的寵兒，高纖、低熱量的植物特性，可以豐富料理的變化。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「晚香玉筍」餐桌上的健康新美食，目前在台東縣池上鄉試種成功，福原村社區發展協會理事長林建宏表示，晚香玉筍是法式餐桌的寵兒，返鄉的許姓農企業家在2年多前引進池上種植，成效良好。

在池上鄉，除了青秧、稻浪千頃美景之外，現在多了一縷清香正在田間醞釀，晚香玉筍既養眼、更養身心，花序高潔具觀賞、香氛效果外，還可以成為桌上的健康佳餚。林建宏理事長說，高纖、低熱量的植物特性，可以豐富料理的變化，西式濃湯、拌炒、川燙冰鎮…都十分合適，在台東市區某家牛排館中，就充分運用晚香玉筍的特質，既可增加食物的賣相，又可口健康。

▲好看好吃好健康的晚香玉筍是法式餐桌的寵兒，高纖、低熱量的植物特性，可以豐富料理的變化。（圖／台東縣政府提供，下同）

晚香玉筍其實就是夜來香的蒜科植物，目前價格高於其他農作物的利潤。
林建宏理事長說，2年多前，愛鄉的許姓農企業家，在北部事業有成之餘，對於家鄉故土，一直有一份特殊的鄉土情感，抱持試驗種植的心態，將晚香玉筍率先引進池上種植，結果成效良好；為追求更高品質、堅持友善耕作，今年初更大手筆將植株移種正興村的山林間。林建宏說，許先生秉持推廣的態度，發展產業的多面向，讓農民生活的更好是他努力的目標。

縣府農業處許處長表示，晚香玉筍其實就是夜來香的蒜科植物，目前價格高於其他農作物的利潤，在食米人口逐漸下滑的趨勢中，或許可以成為農民轉作的另一選擇，尤其是台東的農業環境優質，推廣無毒、高經濟價值的種植，其實是可行的。

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關鍵字：池上,晚香玉筍,友善耕作,夜來香,蒜科

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