小米新機售價傳破2萬　雷軍：小米9肯定比小米8貴不少

▲小米創辦人雷軍。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

中國大陸智慧型手機百家爭鳴，如何推出消費者願意買單的產品一直是各品牌的首要任務。中國大陸智慧型手機品牌小米全新旗艦手機「小米手機9」預計將於2月20日發表，外界也一直猜測小米9的售價到底或是多少，對此，小米創辦人兼執行長雷軍在其個人微博作出回應。

▲雷軍在微博表示「小米9肯定比小米8貴不少，特別希望大家的理解！」。（圖／翻攝雷軍微博）

據《香港01》報導，據了解，市場預估小米9的售價落在人民幣3499元（約新台幣1.6萬元），透明探索版則為人民幣4999元起（約新台幣2.3萬元），將會超越華為P20售價。小米創辦人雷軍17日在其個人微博提到，「小米旗艦機，一定要去掉性價比的束縛」他認為唯有這樣才能專心做出好產品，不讓米粉們失望。

雷軍提到，這次為了做好小米9，配備的三鏡頭全採用6P鏡頭和閉環式馬達，以及第5代螢幕下指紋辨識。他指出，小米9的製造和研發成本絕對不便宜，因此這次小米9的訂價，不可能特別便宜，「小米9肯定比小米8貴不少，特別希望大家的理解！」雷軍特別強調，「我們依然會堅持小米價值觀：同樣品質和性能的產品，我們每款產品，價錢都厚道！」

▲ 雷軍透露小米9價格將會比小米8貴不少。（圖／翻攝雷軍微博）

身為小米集團聯合創始人、高級副總裁的小米王川也在雷軍的微博貼文下方留言，他表示小米9並非依照「超級性價比」的思路去進行設計，他更表示，先前雷軍向他透露了小米9的成本，光是相機成本，就可以買一部紅米入門機。因此他建議，若是對性價比較為在意的朋友，可以考慮選擇未來的Redmi旗艦機。

▼身為小米集團聯合創始人、高級副總裁的小米王川也現身回應。（圖／翻攝雷軍微博）