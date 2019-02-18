保險套「偷戳洞」求孫！年輕夫妻「不想生」　婆婆崩潰決定自己下手

▲被催趕生小孩是很多夫妻會面臨的家庭壓力。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

外國一名女網友日前在網站「Reddit」上面投書自己的煩惱，她跟她的老公現在才20幾歲而已，兩人都不想要孩子，所以協議做好避孕措施，但是婆婆得知這件事後卻歇斯底力的大罵，認為這個家的「血統和姓氏」將會消失。更令人崩潰的是，這名婆婆因為想要孫子，竟在夫妻兩人會使用的保險套上「戳洞」，被當場抓包之後還不覺得自己有錯，更在大言不慚的說「這是在拯救家庭」，讓許多網友看了頻頻搖頭。

根據外媒報導，女網友跟老公因為都只有20幾歲，兩人結婚做出了不生小孩的決定，雖然有些人稱這對夫妻的作法「自私」，但他們還是認為這樣的決定是對的；不過當女網友的婆婆得知消息時，完全無法平靜，更歇斯底里說這個家的「血統和姓氏」將會消失。

在得知不生小孩的事之後，婆婆某一天晚上到這對夫妻家中做晚餐，並用「有東西忘了買」的藉口將兒子支開，隨後跑到夫妻兩人的房間中，拿出保險套小心翼翼的「鑽洞」。

這一切都被下班回來的女網友撞見，但被抓包的婆婆不但一點都不覺的羞愧，還一邊看著女網友一邊用手拍了拍自己的腦袋，示意自己還是有辦法的，甚至是在女網友要開口說話之前，搶先一步表示「這樣做是在拯救家庭」。

更糟糕的是，原本女網友的婆婆不常到家裡拜訪，但卻突然增加訪問次數，讓這對夫妻擔心她是否會再做出一樣的事。許多網友看完故事後紛紛表示，「把家中全部的保險套丟掉換新的！還有要記得驗孕」、「不需要跟這種人有所接觸，你們不想要孩子，而她竟然試圖讓你們有孩子」、「這種婆婆好可怕！」

雖然網友給出很多建議，不過遺憾的是女網友於近日再度更新狀況，並稱自己已經懷孕了，過去的幾天裡她心煩意亂到無法入睡，儘管知道墮胎是錯誤的，但是這個選擇現在看起來似乎是最理想的。