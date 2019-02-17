台中精誠街邊店開了10年突然關門招租！乾杯回應了



▲乾杯創始店。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

燒肉店乾杯燒肉居酒屋有10年歷史的台中精誠店日前結束營業，原址正招租中，對此乾杯集團表示，主要是因為近年來集團展店策略以百貨商場為主，台中精誠店剛好租約到期而不續約，而不是房租漲價不續約。不過乾杯集團澄清，乾杯燒肉居酒屋在台中僅有1家邊街店，也就是精誠店，不能說是全面退出邊街店。

近年來，商場積極招商美食餐廳，雖然開店成本並不輸街邊店，但因為超強的集客力，讓許多餐廳業者願意進駐百貨商場，像是台北市信義區百貨公司幾乎都變成美食天堂，許多超人氣餐廳都在這裡開設分店或副品牌，像是橘色涮涮鍋、樂軒松阪亭等。





▲乾杯新竹巨城店。(圖／乾杯集團提供)

餐廳會進駐百貨商場，都是看中其超強的集客力，乾杯集團也是，乾杯表示，近年來集團展店策略就以百貨商場為主。不過，乾杯強調並非100%都開在商場裡，像是乾杯燒肉目前台北市東區還有3家街邊店，而且黑毛屋在日前還在市民大道上開出邊街店，這是因為黑毛屋的定位是深夜食堂，街邊店屬性比較適合。

乾杯集團旗下鍋物品牌「乾杯黑毛屋」市民大道店在1月14日正式開幕，這是黑毛屋首間營業至淩晨2點的門市，而且以全新平價型態跟大家見面，標榜680元起就能品嚐A5級日本和牛、580元起品嚐西班牙伊比利豬。鍋物則是用昆布、柴魚等天然食材所熬煮，除了日本經典鍋物涮涮鍋及壽喜燒之外，還有女性朋友喜愛的水炊鍋及下酒必備和牛摩滋鍋。