　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中精誠街邊店開了10年突然關門招租！乾杯回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲乾杯周年慶　壽星用餐就可以免費獲得「燒肉蛋糕」。（圖／記者黃士原攝）
▲乾杯創始店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

燒肉店乾杯燒肉居酒屋有10年歷史的台中精誠店日前結束營業，原址正招租中，對此乾杯集團表示，主要是因為近年來集團展店策略以百貨商場為主，台中精誠店剛好租約到期而不續約，而不是房租漲價不續約。不過乾杯集團澄清，乾杯燒肉居酒屋在台中僅有1家邊街店，也就是精誠店，不能說是全面退出邊街店。

近年來，商場積極招商美食餐廳，雖然開店成本並不輸街邊店，但因為超強的集客力，讓許多餐廳業者願意進駐百貨商場，像是台北市信義區百貨公司幾乎都變成美食天堂，許多超人氣餐廳都在這裡開設分店或副品牌，像是橘色涮涮鍋、樂軒松阪亭等。


▲乾杯新竹巨城店。(圖／乾杯集團提供)

餐廳會進駐百貨商場，都是看中其超強的集客力，乾杯集團也是，乾杯表示，近年來集團展店策略就以百貨商場為主。不過，乾杯強調並非100%都開在商場裡，像是乾杯燒肉目前台北市東區還有3家街邊店，而且黑毛屋在日前還在市民大道上開出邊街店，這是因為黑毛屋的定位是深夜食堂，街邊店屬性比較適合。

乾杯集團旗下鍋物品牌「乾杯黑毛屋」市民大道店在1月14日正式開幕，這是黑毛屋首間營業至淩晨2點的門市，而且以全新平價型態跟大家見面，標榜680元起就能品嚐A5級日本和牛、580元起品嚐西班牙伊比利豬。鍋物則是用昆布、柴魚等天然食材所熬煮，除了日本經典鍋物涮涮鍋及壽喜燒之外，還有女性朋友喜愛的水炊鍋及下酒必備和牛摩滋鍋。

ET快訊
導演明金成娶小6歲嬌妻！伴郎伴娘驚現「棒棒堂+黑澀會」組合
921全家罹難！5歲妹獨活「爸抱我出來」親友淚噴：他2年前就

關鍵字：乾杯集團,乾杯燒肉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵票也要選美！中華郵政「年度最美郵票」票選　參加就能抽大獎

台灣燈會試營運！主燈2/19正式點亮　搭車、開車「交通懶人包」

搭北捷賞文！台大教授「25字新詩」：你看山小…　乘客一秒廢到笑

洛杉磯、舊金山在呼喚你　加航祭北美航線促銷來回未稅1萬2起！

超噁「荔枝椿象」讓農民血本無歸　專家放大絕啟動4招斃命手段

影／走鐵軌遭輾斃！斗六婦捲車底「拖數十公尺腦漿四濺」慘死　影響2千旅客

台中精誠街邊店開了10年突然關門招租！乾杯回應了

921全家罹難！5歲妹獨活「爸爸抱我出來的」　親友傻住淚噴：他2年前就...

朋友女兒當「有錢人小三」！婆婆喊羨慕：可以亂花錢　媳婦2字神嗆超痛快

長期卡位！汽車雨刷旁「直挺挺長一株」　2.3萬網看傻：以後可造福社區

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

中華電信董事長嗆完「別惹我！」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

郵票也要選美！中華郵政「年度最美郵票」票選　參加就能抽大獎

台灣燈會試營運！主燈2/19正式點亮　搭車、開車「交通懶人包」

搭北捷賞文！台大教授「25字新詩」：你看山小…　乘客一秒廢到笑

洛杉磯、舊金山在呼喚你　加航祭北美航線促銷來回未稅1萬2起！

超噁「荔枝椿象」讓農民血本無歸　專家放大絕啟動4招斃命手段

影／走鐵軌遭輾斃！斗六婦捲車底「拖數十公尺腦漿四濺」慘死　影響2千旅客

台中精誠街邊店開了10年突然關門招租！乾杯回應了

921全家罹難！5歲妹獨活「爸爸抱我出來的」　親友傻住淚噴：他2年前就...

朋友女兒當「有錢人小三」！婆婆喊羨慕：可以亂花錢　媳婦2字神嗆超痛快

長期卡位！汽車雨刷旁「直挺挺長一株」　2.3萬網看傻：以後可造福社區

研究：美妝品讓人快樂！精油趕走低潮、紅唇讓自信爆棚

郵票也要選美！中華郵政「年度最美郵票」票選　參加就能抽大獎

Rain摘婚戒「避開老婆話題」　姜虎東拍桌：這樣做人不行！

替家鄉出一口氣　唐西奇：很多美國人認為歐洲籃球很差

曾嗆翠玉白菜是三級品　單霽翔：北京故宮藏品多...只是還沒整理

吳宗憲巧妙「閃開」華航罷工　10字超神建議全場笑噴

轉學男童遭霸凌「勒脖揍肚」　盧秀燕：為何學校沒重視？

解放軍4／23舉辦國際閱艦式　傳南昌艦、拉薩艦將參與

李文輝明拜訪北市府　柯文哲：統整交流項目

2018年全球軍費支出排行榜　解放軍1682億美元排名第二

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我..

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟..

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

研所考差上淡江　交往6年女友劈..

5歲妹921獨活：爸救我的！親..

7黑衣男麥當勞陪姪女玩　一句話..

處罰禁卡通！兒爽看親子台　一句..

老婆PO蘋果對比照「她出現的前..

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票..

知名鴨莊店虐身障女工！老闆回應..

木頭哥情人節看鑽戒！老婆殺氣變..

老公「10萬千鈔雨」發紅包妻爽..

陌生女熱褲沾經血！他借外套遮竟..

即／大雨襲北北基！15℃再冷一..

更多熱門

相關新聞

夏威夷漢堡插旗台中推限量5折

全台首座海港購物天堂MITSUI OUTLET PARK台中港11月29日試營運運，12月12日正式開幕，即將登場，乾杯集團旗下品牌KUA`AINA與宮武讃岐烏龍麵雙雙進駐，同時也祭出開幕12月12日至16日，單點原價210元的「牛肉漢堡」只要優惠價99元，不到5折，每日限量30名。

影／親親送五花肉！乾杯「三大宣言」聚焦本業策略奏效

乾杯最頂級澳洲和牛進口量全球第一　第四季再展九店拚獲利

乾杯「燒肉聖誕樹」好吸晴

乾杯搶頭香　首批日本牛9/28抵台

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

飛機上偶遇楊冪！素顏真面目曝光

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

網瘋傳：雞排妹「親密片遭惡男流出」

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面