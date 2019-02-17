頂-16°C在冰層玩甩尾...　下秒一家三口掉水中「救我！」

大陸中心／綜合報導

抖音、快手近期流行在冰層上飆速、玩甩尾，多地發生墜冰意外。新疆一名小夥子於12日駕駛TOYOTA越野車，載著另外兩個家人，為了尋求一時的刺激，在冰層上大玩甩尾。由於當天河面冰層較薄，有些冰面沒有完全結冰，車體壓碎冰後落入水中。所幸最後三人爬了上來，並沒有生命危險，但車子是徹底報廢了。

▼女副駕駛驚慌叫其他人「快點逃」。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》影片內容，越野車女副駕駛前一秒在說「沒了沒了，害怕，我怕，我害怕上去吧，我們上去吧，我害怕」，下一秒傳出尖叫聲，車子掉進了冰窟；車內傳來「快點逃，快點」，第三名乘車人甚至嘶啞的喊起了「媽媽，媽媽，救我，救我」，駕駛小夥子則淡定的說「別叫別叫」。

值得慶幸的是，一家三口爬了出來，並沒有生命危險。但救援人員表示，車子車輛基本已經報廢了。

▼五家渠氣溫 。（圖／中國天氣通）

但其他人就沒這麼幸運了，山西、天津和黑龍江於1月接連發生三起冰上飆車致人溺亡事故。據《新京報》報導，山西寧武縣一男子於上月1日開車帶著女友、表弟及兩名表妹遊玩，在馬營海湖面甩尾玩耍，結果湖冰開裂，車輛掉落湖中。

事后，該男子及其表弟獲救，其余3人隔天被找到，已確認死亡。據山西寧武事故發生前的一段影片顯示，一輛銀色越野車在湖面上轉彎甩尾，周圍有多人圍觀，車輛墜湖后眾人利用繩子將剛掉入冰窟的司機以及一名小男孩拉出水面。剛被救上來時，圍觀人群中有人問詢其表姐在哪里，是否會游泳，小男孩給出了否定的答案，人群中隨即有人懊惱嘆氣，有人則大呼誰會游泳。

▼救援人員在現場開展搜救。（圖／寧武縣委宣傳部）

此外，黑龍江哈爾濱市也有2名年輕人拿性命開玩笑，於1月2日相約到松花江玩甩尾，只是其中一名男子才剛上傳影片到社群平台，不久後便墜入消失於江水之中。從這名墜江男子所拍的影片可以看到，當時男子開車在江面上時，窗外一片雪白，朋友駕駛的黑車則從右前方經過。

友人表示，當時車子墜江後，墜江男子拼命從從車窗爬出，並試圖游上岸邊，當時他也立刻拋出車上的電瓶線嘗試救援，只是2人相距20多公尺遠，所以遲遲無法準確拋到位，只能等待警消人員到來。等到友人帶領救援隊回到現場時，男子已經消失了。

就在同一天，天津寶坻区一辆越野车駛上潮白河冰面，因冰面破裂墜入河中，造成駕駛和乘車人共2人不幸溺斃。

▼ 墜江年輕人把影片上傳到微信朋友圈，當時外面一片雪白，另一名男子則在前方不遠處。（圖／翻攝梨視頻）

報導稱，在「快手」、「抖音」、「西瓜視頻」等平台搜索發現，面包車、越野車、小轎車甚至拖拉機、大卡車都是河湖冰面「撒野」的主角，不僅有旋轉甩尾，而且還會快速沖刺。

這些影片中，為了飆得更刺激，司機們多選擇天然河湖或者大型水庫作為「冰甩尾」場地，甚至河湖水越深才越能勾起司機的「挑戰欲」。這些炫技的影片引來不少點讚和留言，甚至有網友互相交流心得、分享經驗。

▼ 墜江年輕人的老爸還曾評論要注意安全。（圖／翻攝梨視頻）

報導指出，曾多次參與冬季水下救援的劉東表示，河湖即便表面結冰，內部可能有復雜情況；隨著冬季河湖水位下降，冰層和水面會發生分離，難以承受重壓；此外，因河湖水流動沖刷導致冰層厚度不勻，也會讓冰面難以承重。

劉東說，一旦發生險情，冰面逃脫和救援難度都非常大，增加人員傷亡可能，「首先是被困者自己逃生難，人掉入冰窟後，附近冰層會加劇碎裂，而且據實驗，正常人在冰層水下浸泡5到10分鐘就基本會被凍僵，很難自救。」

劉東表示，如前往施救墜入冰窟的人員，也應利用繩、棍等工具，並不建議只身前往，「冰面打滑，救人者容易被拉入水中，或者踩碎冰層同時跌落。」