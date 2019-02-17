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STUDIO A開學4大優惠衝一波　Mac筆電最高省2萬、還送近萬元耳機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼瞄準學生開學商機，STUDIO A Macbook Pro教育價送Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲瞄準學生開學商機，STUDIO A Macbook Pro教育價送Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／綜合報導

迎接新學期來臨，蘋果經銷商STUDIO A即日起推出《Back to School》開學季四大優惠：

優惠一：Mac筆電最高可省2萬
Macbook Pro教育價送Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機(價值9,990)，加購 Apple Care /S.A Care享主機5%回饋。看準學生族群3C資訊類商品需求量增高，STUDIO A Macbook Pro教育價再送Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機。

Mac系列教育價可省1,600~6,400元、iPad系列教育價可省600~1,700元，購買iPad系列除同享教育價外，還能以2,790元(原價3,090)或3,890元(原價4,100)加購Apple pencil，或加購S.A Care再享好禮多選一，

舉例來說，若購買2018最新上市的15吋MacBook Pro Retina配備觸控列款式，原價89,900元、教育價83,500元，再送9,990元的Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機，等於現省16,390元，若加購 S.A Care 安心意外保再優惠5%，回饋高達20,565元。

優惠二：Apple Watch Series 3可省3,120元
全新未拆Apple Watch Series 3系列直降8折，憑學生證再折500元，以Apple Watch Series 3 GPS + Cellular 42 公釐太空灰色鋁金屬錶殼搭配黑色運動型錶帶來說，原價13,500元、8折10,880元，憑學生證優惠只要77折10,380元，相當於Series 4系列的59折。

外媒評測AppleWatch Series 3與Series 4差別 ，除了螢幕尺寸外，執行各項App效能尚無太大差異，在 Series 3系列8折優惠後可謂相當划算。並將於台北大安/新竹光復/台中中科/高雄三多/Straight A校園店等門市開放販售，各門市款式數量不同，有意購買的消費者，建議直接到現場詢問，限量100組、售完即止。

優惠三：iPhone XS Max 256GB單機省1,500元
由於許多果迷想換機、卻又期待年底將推出新款的iPhone而遲遲未入手，STUDIO A 推出空機「代代迎新」方案，凡於3/30前購買6.5吋iPhone XS Max 256GB金色，單機直降1,500元，加購S.A Care安心意外保再送2,000元配件購物金，同時可參加代代迎新專案，會員若於一年內購買下一代新機，舊換新將可回饋50%換機購物金。

優惠四：iPhone XR、XS學生福利品優惠折5,000元
包含 iPhone XS / XR / X / 8 / 8 Plus等熱門機種，iPhone XR 64GB，原價2萬6,900元，下殺8.2折後只要2萬1,900元；iPhone XS 64GB，原價3萬5,900元，下殺8.6折後只要3萬900元，學生限定優惠等於直降5,000元，由於數量只有50台，故2/18(一)起將僅於台北大安門市販售、售完即止（福利品因數量有限，故僅能退貨、無法提供換貨，並依各型機現況提供3~6個月保固服務）。

STUDIO A及Straight A所有門市均提供Apple教育優惠方案，適用於全台153所大專院校學生、已獲大專院校取錄的學生，以及院校教職員。

STUDIO A提醒，購買時應提供有效之學生證/教職員工證，以確保所有訂購商品的客戶皆符合購買資格。以上優惠方案皆適用「舊機換新機」，最高可折抵32,000元，還可多台折抵無上限，最低0元將新機輕鬆帶回家，還能使用會員點數折抵現金；另單購主機也可使用國泰世華、台新、玉山等16家銀行信用卡，最高30期0利率及1,800元回饋。

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關鍵字：STUDIO A,開學,Mac,Beats Solo3 Wireless

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