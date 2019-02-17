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台灣撐得過2天？柯文哲嘆「喊台獨卻取消徵兵」　國防部回應了

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲16日談及兩岸議題時表示，台灣現在政治凌駕專業，什麼都喊假的，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」，他說，兩岸戰爭一但爆發，美國國防部要求台灣至少要撐2天，但是台灣推募兵制兵夠嗎？對此，國防部回應，募兵制推動以來已建構堅實國防戰力，國軍有信心確保國家安全及區域穩定。

柯文哲16日以「我的人生觀：從醫生之路到市長之路」為主題，在台中發表專題演講。談及兩岸議題，他表示，「台灣現階段不可能統一與獨立，統獨是假議題，卻是真問題」，如果台灣真的獨立，要跟大陸硬對硬，但美國還沒打算跟中國打起來，所以美國不會讓台灣獨立或統一。

柯文哲強調，有多少實力做多少事情，現在台灣講的跟做的都不一樣。他表示，先前拜訪美國國防部時，曾被問到「台灣有辦法實行募兵制嗎？」，因為傳統戰爭至少要撐2天，美國才有辦法到，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」

柯文哲認為，台灣需要美國幫忙，但不要去刺激中國，這樣一來兩岸關係務實處理會好很多，不過台灣現在最大問題就是不夠務實，都在喊假的，所以應以人民福祉當成最重要思考，不要意識形態太過分，該怎麼辦就怎麼辦，政治、經濟與國防實力不夠，就沒辦法談判。

▲陸軍「長青操演」開打,雲豹八輪甲車。（圖／ETtoday資料照）原記者楊佳穎攝

▲國防部回應，先進國家多採募兵制，以提升穩定戰力。（圖／ETtoday資料照）

國防部晚間回應，世界主要現代化先進國家大多實施募兵制，具有役期長、長留久用、專才專用、有利戰力提升等優點；在政府多元配套措施下，募兵人力自104年69.5%，迄107年底已達到82.8%。

國防部指出，國軍自今年第一季起強化戰訓任務，首重「帶著敵情練兵」以迅速提升戰力為首要工作，要求各部隊必須以「超敵勝敵」為目標，依「戰力防護」、「濱海決勝」及「灘岸殲敵」作戰指導，創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能，以達到「防衛固守，重層嚇阻」的戰略目標。

國防部強調，國軍自推動募兵制以來，以質量並重與提升戰力為目標，建構「量小、質精、戰力強」可恃的堅實國防戰力。國軍捍衛中華民國的永續發展，維持臺海和平以及區域穩定，是全體國軍官兵共同努力的核心價值，籲請國人支持，共同守護家園。

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關鍵字：國防部,國軍,柯文哲,徵兵制,募兵制

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