影／曾狂吠嚇跑5條眼鏡蛇　鼻頭國小校犬遭撞死　師生淚：一路好走

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區鼻頭國小養4年多校犬「莉莉」，牠白天陪伴學生們上下學，晚上則趴在操場上迎接住宿舍老師歸來，牠的舉動非常貼心可愛，也曾獲選為新北市校犬楷模，而後莉莉串起學校生命教育的故事，一隻校犬的凝聚力，譜出流浪毛寶貝幸福進行曲，被全校師生視為家人，但日前卻突傳噩耗，因交通意外莉莉離世，學校為牠舉行葬禮，師生都很難過不捨哭了。

▲ 曾狂吠嚇跑5條眼鏡蛇！鼻頭國小校犬莉莉遭撞死離世。（圖／合成照／鼻頭國小老師鍾雨潔老師提供）

▲ 曾狂吠嚇跑5條眼鏡蛇！鼻頭國小校犬莉莉遭撞死離世，師生淚：一路好走。（圖／鼻頭國小校長陳玉芳提供）

鼻頭國小校長陳玉芳16日在臉書難過表示，今年情人節主持一場葬禮，過了一個悲傷的情人節，「我們親愛的莉莉在13日晚上，因交通意外離開我們，社區的阿公說那天是天公生，天公把莉莉帶回天上，我們相信莉莉在另一個世界會幸福快樂的。」

陳玉芳難過地說，「感謝莉莉這4年守護著鼻頭國小師生平安，帶給全校師生們，無限的歡笑與甜蜜回憶，請大家一起為莉莉祝福，我們永遠愛妳！」

▲ 曾狂吠嚇跑5條眼鏡蛇！鼻頭國小校犬莉莉遭撞死離世，師生淚：一路好走。（圖／資料照／新北市動保處提供，下同）

校方與「莉莉」緣起是，莉莉的名字源自「百合花」的英文Lily命名，代表著「純潔、堅毅」的意涵。牠不僅陪伴孩子上下學的無敵保母，也守護校園的夜間警衛，更是孩子們生命教育中最佳典範。

事實上，莉莉過去曾是受虐犬和流浪犬。第一任飼主有次喝醉，竟在莉莉臀部留下一道怵目驚心的刀痕，當時牠倒在路邊，幸好被善心人士救援領養。沒想到，第二任飼主有一次帶莉莉到龍洞浮淺攀岩，卻忘了將牠帶回家。因緣際會下，莉莉來到了鼻頭國小，友善的校園也讓牠從此留了下來。

校園內曾躲5條眼鏡蛇，莉莉每天都會在校園中到處「巡堂」，有一次還曾靠著靈敏鼻子，嗅出躲在陰暗角落的眼鏡蛇，當下牠馬上狂吠警告，也引來校方注意，最後由學校主任將蛇給夾走，學校離醫院有20公里遠的師生們免於災禍，給予大家一份安心的力量。

4年來，莉莉除了陪伴學生和老師一起上課，也幫忙維護校園安全，只要看到奇怪的陌生人進來，牠就會狂吠提醒。平時放學也會陪著小朋友走下山，晚上還會趴在操場，迎接住宿舍的老師歸來，非常貼心可愛。如今莉莉離開的消息，讓鼻頭國小大大小小的成員都很難過，許多粉絲得知消息後，也紛紛忍淚祝福牠一路好走。

▼ 校犬莉莉不僅陪伴孩子上下學的無敵保母，也守護校園的夜間警衛，更是孩子們生命教育中最佳典範。（圖／鼻頭國小校長陳玉芳提供）