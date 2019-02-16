芬普尼毒雞蛋再現　陳吉仲：牧場複驗過關，市面蛋品安全無虞

▲芬普尼蛋再現，彰化「百富畜牧場」8千顆蛋遭封存。（圖／新竹市衛生局提供）

記者崔至雲／台北報導

又有雞蛋被驗出芬普尼！農業委員會主委陳吉仲今（16日）在出席「做伙來呷飯」國產米食嘉年華會前受訪時表示，當該畜牧場驗出雞蛋有芬普尼後，又再次去複驗，確認該場的雞蛋已無超標，完全符合檢驗，而現在市面上的蛋品也都沒有安全疑慮，請民眾安心購買。

食藥署13日接獲農委會通知，彰化縣「順弘牧場」抽樣的3件雞蛋檢體在1月25日被驗出芬普尼超標2至5倍，該批違規蛋品主要經「貿信輝蛋行」販售至散戶、早餐業者，1月27日共售出374箱、7480台斤。另外，業者於1月27日至2月13日共進貨2369箱蛋品，至今只剩66箱，以一箱20台斤計算，恐有46060台斤已遭民眾吃下肚。

▲陳吉仲表示，該畜牧場驗出雞蛋有芬普尼後，又再次去複驗，確認該場的雞蛋已無超標，符合檢驗。（圖台北市衛生局提供）

陳吉仲解釋，防檢局根據畜牧處每年都有針對雞蛋抽檢是否有殘留芬普尼蛋，這批樣品是在1月28日送進來，但因有其他檢驗品需要查驗關係，2月13日結果才出爐，驗出超標後，也立刻到該農場的蛋場進行複驗。

陳吉仲說，該農場不是累犯，是第一次驗出芬普尼超標，而由於有溯源系統，第一時間就已經知道雞蛋的流向，並做移動管制，並且指出，芬普尼的代謝非常快，所以市面上的蛋品都安全，沒有超過芬普尼的殘留。至於是否有可能導致缺蛋，陳吉仲說，這次屬於個案，不會造成市面上缺蛋。