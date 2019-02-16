前撞球國手夫剝皮詐財！老婆才關2年…「繼承家業」組正妹團騙遊民翁

▲余依珊的女子軍團。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者葉國吏／綜合報導

花式撞球好手余依珊，在2017年時招攬一群酒店正妹組成剝皮軍團，讓80多位火山孝子受害，最後因詐欺罪淪為階下囚。沒想到，余依珊的老公孫凱倫另起爐灶，找來陸藉女子跟被害人談情說愛，最後進行剝皮詐財，2年多來獲利數千萬，只是最後還是被警方查獲送辦。

警方當時調查一個「正妹詐騙軍團」， 被害的55歲林姓男子為金融業高階經理人，2015年陸續接獲來電認識多名女子，雙方相談甚歡，都以結婚為前提交往，但來電女子日後多次以「父親車禍撞傷人要賠錢」、「被父親拿走錢去支付賭債」、「媽媽開刀欠醫藥費」、「缺錢繳房租」等理由哭述要求幫忙；他陸續當面交付或匯款，金額高達1300萬元。

▲女子利用各種手段向火山孝子騙取財物。（示意圖／記者張一中攝）

警方調查發現，這個集團背後的首腦竟然就是余依珊，余依珊曾是女子撞球選手，不過成績不理想淡出，沒想到再出現卻是參與詐騙。余被捕後坦承「因為收入不穩定，才會轉作詐騙。」而該集團還有「分紅」制度，成員可從詐騙款項得到9%的佣金，若與受害人發生關係，每次還可拿到8000元的「獎金」 ，讓許多酒店妹努力獻身。

根據《聯合報》報導，2年後余依珊老公另起爐灶，繼續用相同手法騙取純情男的財物，警方在北投區豪宅查獲孫男，發現家中不僅有勞力士名錶外，愛車也是300多萬的保時捷。警方清查帳冊後發現，40多位被害人多是勞工階層，有人被騙到去借貸百萬，也有7旬老翁被警方找來做完害被人筆錄後，下個月又繼續匯款3萬元。警方將孫男詢後依詐欺罪嫌送辦。