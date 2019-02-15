溪北六興宮大陸宗教交流　俏皮兔子帽超吸睛

▲▼ 嘉義溪北六興宮媽祖信眾俏皮兔子帽上身，將與大陸廟宇交流。（圖／記者翁伊森攝,下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣溪北六興宮，顛覆以往廟宇傳統思維，總是求新求變，過去曾率先推出「以糧代金」、減少燒紙錢並裝置寺廟PM2.5監測和排吸煙設備，今年更將戴上俏皮兔子帽前往大陸參訪交流。溪北六興宮正黑面三媽｢向善若水擇善向前｣文化參訪交流活動15日上午 8 時 30 分舉行起駕典禮，儀式先由縣長翁章梁，主任委員江筱芃率領全體委員監事一同上香祈求媽祖加持後，正式出發前往大陸福建省廈門、泉州一帶，展開一連五天四夜的文化會香之旅，將於 19 日圓滿回鑾。

江筱芃表示，每年都會得到媽祖的指示擲茭請示後賜金言作為該年度參訪交流活動的標語，今年媽祖賜言以｢向善若水擇善向前｣，廟方加入創新元素，裝扮上今年將戴上兔子帽參訪中國大陸香火鼎盛的宮廟，由於有事先獲得對方同意，此次參訪將可見溪北六興宮創新活潑新面貌！

本次文化參訪交流活動預計將參訪福建省泉州市天后宮、惠安如是禪寺、莆田市文峰宮、廈門市南普陀寺、朝宗宮及銀同天后宮等六間香火旺盛的宮廟，持續維繫兩岸三地之間各大宮廟的友好宮誼、共享廟宇資源，以體現媽祖慈悲為善、包容似水之襟懷。

溪北六興宮乃清道光六年(西元 1826 年)為王得祿將軍所創建，興建至今已有近兩百年的歷史，威靈顯赫，香火鼎盛。此次進香為連續第二年前往大陸福建省廈門、泉州一帶進行文化參訪，15日上午廟方盛大舉行莊嚴、隆重的祭祀科儀。

媽祖文化會香活動在兩岸三地早已是一項非常盛行且熱鬧萬分的宗教文化盛事，2010 年媽祖文化信仰更被聯合國教科文組織(UNESCO)列入「非物質文化遺產代表作名錄」。溪北六興宮在主任委員江筱芃的帶領之下，秉持著多元化、創新、環保的經營理念，讓溪北六興宮成長，名列三級古蹟，