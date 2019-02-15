推新色救銷量　iPhone XS系列紅色版最快月底亮相

▲蘋果過去兩年都曾在春季推出(PRODUCT)RED紅色款iPhone。圖為iPhone 8 Plus(左)、iPhone 8 紅色特別版。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

蘋果自iPhone 7系列起，連續2年都曾在春季推出(PRODUCT)RED紅色款式，去年新推出的iPhone XR則是上市便自帶紅色選項。近日蘋果代工廠爆料指出，蘋果月底將上架全新配色的iPhone XS及XS Max。

蘋果代工廠內部爆料稱，目前iPhone銷售在大中華地區並不樂觀，因此蘋果將針對中國大陸市場推出紅色的iPhone XS及XS Max以提振銷量。

依照過去經驗，蘋果會在2月底時針對iPhone機款推出(PRODUCT)RED款式，考慮到蘋果過去也曾有過類似舉動，該爆料的真實性頗高，不過鑑於近期尚無大量相關消息傳出，此報導可性度仍令人存疑。

若該消息為真，新配色的iPhone XS及XS Max上架時間應為本月底。新浪科技報導指出，新品配色並不算是針對產品的大動作，在先例頗多的情況下，直接上架的可能性較大。

蘋果3月的春季新品發布會勢必將帶來更重量級的產品，若將此消息放在發布會上發布可能過與隆重，與蘋果一貫的調性不符。