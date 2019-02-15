iPhone SE再現蘋果官網　清倉價不到8000元被秒殺

▲iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

4吋螢幕的iPhone SE是許多人的心頭好，但在去年9月的蘋果發表會後，iPhone SE正式遭蘋果下架，引發許多用戶哀號，甚至有外媒認為蘋果最大的錯誤就是放棄iPhone SE系列，但蘋果公司近期卻再度於美國的網路商店上銷售iPhone SE，也不免讓外界猜測是否意味新一代iPhone SE將到來。

據陸媒《快科技》報導，美國的蘋果網路商店這次上架的是iPhone SE 32GB金色版本，售價為249美元（約新台幣7700元），而銀色和太空灰則有128GB的版本可供選擇，售價為299美元（約新台幣9200元）。三種型號皆是全新未開封的解鎖機，貸商品送到後，只要插入Sim卡即可使用。但目前相關商品已經從網站下架，疑似銷售一空。

▲目前相關商品已經從網站下架，疑似銷售一空。（圖／翻攝蘋果官網）

iPhone SE外型與iPhone 5S相似，為蘋果2016年所推出的產品，有別於當時蘋果的主力產品放在4.7吋和5.5吋上，這款4吋的iPhone仍是許多人的心頭好，他配有蘋果A9處理器和已在iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR上絕跡的Touch ID。

先前外媒Forbes的消費科技記者Ewan Spence就撰文指出，無論iPhone SE的受歡迎程度如何，該機款最主打的銷售策略就是它比其他iPhone產品便宜得多。然而這幾年來，庫克（Tim Cook）及其團隊更專注於推出高價位、高利潤的機款，使大眾無法輕易入門蘋果生態系。

iPhone XR雖被貼上「經濟實惠」的標籤，但售價仍要749美元起跳，讓它的銷售持續不振，Ewan Spence就認為，蘋果對iPhone SE訂定的目標不應該是推動現有用戶升級，而是將新用戶帶入iOS生態系統，促進銷售並維持市占。沒有了iPhone SE，將沒有更簡單的方法進入蘋果生態系。雖然市場上一直有傳言說蘋果將會推出iPhone SE第二代，但至今仍不見蹤影。