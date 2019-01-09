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社會 社會焦點 保障人權

渣男隨機獵艷拐騙高雄女…「矇眼性愛」被發現　男友森77被判刑

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性侵、強姦示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲高雄女子被男子拐騙矇眼性愛，結果女子男友最後遭判刑。示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

社會中心／綜合報導

一名張姓男子隨機打電話搭訕，再假裝是對方的男友，果真釣到一名高雄女子小美（化名），他假冒工作壓力大要求進行「矇眼性愛」，竟然輕易的就與對方發生了性關係。一周後再次接到張再請求，結果小美忘記矇眼，發現眼前男子是陌生人，嚇得趕緊通報楊姓男友，並痛打張一頓，最後游男反被依傷害罪起訴。台北地院最後判決楊男拘役40天，得易科罰金。

根據判決書指出，去年7月間，40多歲的張男玩起隨機撥電話獵豔，因此認識了小美，他假冒是對方在北部打拼的男友，得知女方與其男友不常聯絡，他便開始天天熱線。眼見事情有了進展，張男辯稱工作壓力大，要求進行刺激的「矇上眼睛」，還威脅如果不想矇眼，就不會南下找她。

把張男誤認成自己的男友，小美答應了要求，並在約定時間，真的在家中脫光、矇眼，兩人也就這樣發生了性行為，但是並沒有發現異狀。張男成功了1次後，又再次邀約，但這回女方忘記矇眼，假冒的身分全曝光了。

楊男接獲女友的求救電話後，立刻南下救援，見張男就是一陣暴打，再陪女友提起強制性交告訴。橋頭地檢署調查後發現，雖然張男用欺騙手法將女方騙上床，但是沒有使用暴力或違反意願，因此不符合強制性交罪；而「詐術性交」僅適用在已婚狀態，所以予以不起訴處分。

另外，事後，張男也指控小美私行拘禁、楊男涉犯傷害罪。台北地檢署認為事證明確，依法將楊男起訴，最後判決楊男拘役40天，得易科罰金。

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關鍵字：傷害罪

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