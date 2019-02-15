丁守中曬32年前結婚照　網讚：比偶像劇演員還帥

今天是一年一度的西洋情人節，國民黨前立委丁守中今（14日）在臉書貼出和太太溫子苓32年前結婚照，感謝太太長久以來的辛勞，網友看到照片後，紛紛稱讚丁守中年輕時相當俊俏，太太也很漂亮，兩人根本「郎才女貌」！

國民黨台北市長候選人丁守中在去年台北市長選舉中，以些微差距敗給台北市長柯文哲，事後聲請驗票仍是落敗，再提出「選舉無效」之訴，目前仍由法院審理中。選戰過後將近3個月，丁守中今（14日）在臉書上貼出32年前結婚照（2006年翻拍）和近照，表示今天是情人節，感謝太太結婚32年來，替他生了2個寶貝兒子。

丁守中說，每逢假日，政治人物活動最多，太太常常像單親媽媽一樣帶2個孩子長大，「時間過得真快，看看電腦中翻拍的當年結婚照及過往生活照有如昨日。現在很高興能有更多時間陪伴家人。人生就要樂觀，有失，一定就有得！」

網友看到丁守中32年前的結婚照，直呼「哇！俊男美女呀」「郎才女貌，幸福的一家子」「丁丁年輕時比偶像劇演員還帥」，另外也有網友給他鼓勵「我們還等著你上任市長～加油」「同情台北市，沒有好市長」「台北的未來在手中」。



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