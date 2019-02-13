美國怕了！　大陸「一加」搶先一步發表5G網路手機原型

▲一加預告，將在MWC上發表新型5G網路原型機。（圖／翻攝自一加官網）



大陸中心／綜合報導

備受期待的5G手機時代即將來臨！2019世界通訊大會（MWC）將於2月25日至28日舉辦，而中國大陸品牌「一加」（OnePlus）宣布將於大會上發表最新研發的5G網路手機原型，中國搶先一步的發表，使華盛頓深感恐懼，擔心未來中國會應用於出口美國的設備，藉此竊取國家機密。

據印度《經濟時報》報導，MWC將於西班牙巴塞羅那舉行，而5G預計將成為大會焦點之一，有工程師透露，華盛頓已經深感恐懼，擔心中國率先開發5G技術，未來將會以這個「高端技術」應用於出口美國的設備，竊取國家機密，如今，中國品牌「一加」搶先預告新型5G手機將參展。

報導中指出，5G對於許多人來說，是下一個巨大創新；但對於美國政府來說，是美國將與中國爭奪控制權的未來支柱。

▲5G時代即將來臨。（圖／CFP）



據CNET報導，今(2019)年以及2020年是5G網路發展的關鍵時期，大家期待的不僅是下一代5G技術的高速移動網絡，還期待一批能應用5G網絡的新5G手機問世，而中國品牌「一加」已預告，其大肆宣傳的5G智能手機，將於今年5月底透過英國電信公司「EE」上市。

科技網站Techradar指出，5G網路能提供不同的網速體驗，連線也將比過去可靠許多，估計5G網絡的平均速度將達到10 Gb/s，有些甚至認為傳輸速率將高達800 Gb/s，意味著用戶可以在幾秒鐘內下載完整的高清質量電影，下載和安裝軟件升級將比現在提升許多。

一加是中國一家「行動通訊終端裝置研製與軟體開發」的企業，母公司為中國「OPPO」。於2013年12月7日由劉作虎和裴宇在OPPO提供資金下主導成立；2014年4月23日，一加手機發布，並於同年5月28日正式銷售，不到一年的時間，一加不僅在國內獲得廣泛關注，更遠銷全球市場，包括美國、英國、法國、德國、意大利、印度等18個海外國家。