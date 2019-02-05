大胸女才懂的痛！　人家襯衫「男友風」我穿變OO女優

▲ 大胸女孩遇到的六種困擾。（圖／下一秒我最紅授權提供）

生活中心／綜合報導

雖然常聽到「乳不巨何以聚人心」，但是大胸部除了受到其他女性羨慕的眼光和男性聚焦的目光外，其實有很多你無法體會的困擾啊。網路粉專「下一秒我最紅」用圖片畫出大胸女孩會遇到的六種困擾，引起許多大胸女孩共鳴，紛紛訴說「胸小穿襯衫就帥氣男友風，為什麼我們穿起來像女優」、「同件衣服别人穿是漂亮，大胸穿就是暴露狂」。

圖文中，分析出大胸女孩時常感到的6種困擾，包括「不能穿有扣子的衣服」、「很難買到合適的衣服」、「胸下容易出汗」、「食物碎屑常掉到胸裡」、「運動時晃動得很不舒服」及「壓迫感如影隨形」。身材較豐滿的女生常因為大胸部而無法選擇自己喜歡的內衣或衣服款式，很多衣服穿起來讓上半身看起來很壯，不然就是沒有時尚感。

▼大胸女孩身體的負擔感很重啊...。（圖／達志影像／示意圖）

沒想到許多有共同困擾的網友都大吐苦水，上圍豐滿除了容易讓衣服上的圖案撐到變形外，自己身體的負擔感也很重，肩膀和腰時常痠痛，「老了以後胸部又容易下垂，真的不懂胸大有什麼好的，根本就沒有想像中的好呀...。」

▼同件衣服别人穿是漂亮，大胸穿就像暴露狂。（圖／取自librestock）

種種的困擾都說出只有大胸女孩才能體會到的痛，讓網友直呼「太中肯」；其中更有人點出「運動穿太緊只是走個路，別人不看你臉欸」，常遭受讓人感到不舒服的側目。但還是有另一部分的網友喜歡大胸部，「沒關係我願意承受」、「我甘願承受大奶的辛苦，也不要當飛機場」、「有大胸女孩的困擾，也該有太平女孩的悲哀吧」、「好羨慕，可以分我一點困擾嗎」。

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