影／文化大學火警！2女命危送醫　消防：他們在濃煙中報案







記者黃彥傑／台北報導

陽明山文化大學校園內6層樓高的大典館13日下午5時許突傳火警，共造成16名學生受傷受困，多名學生在6樓陽台不斷揮手呼救。警消獲報到場，派出雲梯車緊急將6樓陽台14名人員救出，並在6樓男廁救出2名女子，14人都意識清楚，但躲在廁所的2女則疑似被濃煙嗆傷，失去呼吸、心跳等生命跡象送醫。



▲文化大學火警，2女命危送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

嗆傷的2女疑似是文化大學校內的研究助理，由於2女身上攜帶的證件有限，身分還待確認，醫護目前正全力急救中。消防局第四大隊長洪超倫表示，2名重傷女子躲在6樓廁所內打電話跟消防局求救，因爲起火點在四樓，消防員要穿越起火點才能到六樓，抵達時女子已經被嚴重嗆傷，失去意識送醫。

大典館是7層建築物，4樓在下午5時許起火，導致多位來不及逃生的人跑到頂樓呼救，救護出動雲梯車一一救援，6樓陽台14名人員無安全顧慮，陸續帶下，另6樓男廁救出2名命危女子，分送新光、榮總急救。

現場教室為一般教室用途，並非理工方面特殊用途，警消正協助進入火場內搜尋是否有其他人員受傷，進一步釐清起火原因。

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