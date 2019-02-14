華航勞資協商14日續戰！疲勞航班獲共識　續解「外籍機師聘用」難題

▲華航機師罷工勞資第三次座談會議結束。（圖／記者季相儒攝）



記者洪巧藍／台北報導

華航機師罷工邁入第7天，在經過昨（13）日凌晨1時展開近11小時馬拉松式的紅眼協商，僅第一項「疲勞航班」獲得雙方共識，工會同意飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，華航則同意5條過勞航線的派遣改善。今（14）日上午10點繼續協商，將自第二項訴求「保障國籍機師工作權」繼續討論。

華航機師工會自8日清晨6點展開史上第一次罷工，經歷9日、11日二次勞資座談會破局，應機師工會要求，華航機師罷工第3次勞資座談會13日凌晨1時在交通部舉行，座談會由交通部政次王國材主持，同時也首度全程開放直播。

▲華航機師勞資第三次座談會議開放媒體進場且全程轉播。（圖／記者季相儒攝）

華航機師罷工本次共有五項訴求，當中最受注目攸關飛安的則是第一項「疲勞航班」，工會初步同意資方提出的飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣，但另提出10條特殊航線討論。

華航在會中同意五條航線改善，包含美國內陸之安克拉治-紐約來回、帛琉、西安改3人派遣，關島來回2人派遣但安排關島住房、重慶紅眼貨機改4人派遣（回程休時回復一般休時）。

但因班表需預排，重慶、西安航線從簽署生效月（當月15日前，次月實施；當月15日後，次次月實施），即可實施。帛琉、關島部分，則需要3個月才可實施。安克拉治-紐約來回改3人派遣需從簽署月後6個月後實施。

▲凌晨1點展開紅眼協商，華航總經理謝世謙略顯疲態。（圖／記者季相儒攝）

疲勞航班討論至上午8時才告段落，之後雙方進入第二項保障國籍機師工作權討論，工會提出訴求包括：3年內外籍機師比例降至5%且不得再進用外籍機師、外籍副機師不得升訓、同意機師工會派人參加評議選訓會議、選訓排序以年資為依規、立即開放本國籍飛行員與具商用飛行執照CPL飛行員招募、公布升訓機師中機師工會會員與非會員比例。

但是雙方認知差距大未獲共識，僵局持續到接近中午，與會人士陸續出現疲態，華航法務經理單嘉鈴，現場也出身體不適流鼻血被扶出去，雙方同意14日上午10時再進行討論。

▲華航法務經理單嘉鈴突然流鼻血，被攙扶離場。（圖／取自東森新聞畫面）

機師職業工會常務理事陳蓓蓓會後表示，目前至少談成一部分，但罷工還是會持續，談完5個訴求才會停止罷工。陳蓓蓓也透露，凌晨1點展開的紅眼協商是個烏龍，一開始只是開玩笑，沒有想到次長就發布了會議，才發現兩方的溝通有點誤解，最後只好將錯就錯，但同時也是因禍得福，讓大家了解什麼是紅眼。

目前本次機師罷工尚待討論的4項訴求包含：副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權、禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的不稱職主管、保障13月全薪並納入團體協約，只限工會會員享有。

除了機師工作權兩方仍無共識，在只限工會會員享有的禁搭便車條款上，華航日前曾表示日後對工會所談的任何條件也絕對會一視同仁，恐怕會出現相衝突情況。華航方面表示，一視同仁仍是協商目標，但會於現場再繼續討論。

另13日會議結束後，外傳有部分參與罷工機師向工會要求取回檢定證，選擇退出罷工，華航證實目前已經有60餘人通知可以開始執勤。機師工會理事長李信燕13日晚間回應，目前沒有接獲相關訊息，但她也提到，協商時可見工會成員對協商狀態都相當支持，此外，8日罷工以來也續有原本非會員的機師加入工會。