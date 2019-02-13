25國參加「JEMS緊急救護競賽」　新北消防局首次代表亞洲區出賽

▲新北市消防局為亞洲區首次參加全美「JEMS緊急救護競賽」，財團法人瀚邦國際慈善基金會全額贊助100萬經費。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局將派員參加美國「JEMS緊急救護競賽」，這是每2年舉辦1次的全美緊急救護年度盛會，也是亞洲區首次參與競賽；由於新北市府並無預算，財團法人瀚邦國際慈善基金會全額贊助100萬，此次將有來自全世界25支隊伍參加，除了透過交流提高OHCA急救成功率，也希望世界能看見台灣。

「JEMS緊急救護競賽」為每2年舉辦1次的全美緊急救護年度盛會，主辦單位是具有權威性的JEMS期刊，本次共計美國、英國及台灣等25支隊伍參與競賽，2月19日及2月21日舉辦淘汰賽及決賽。

新北市消防局由慈福分隊陳暉翰、樹林分隊黃志賢、龍源分隊戴誌毅、三重分隊林昱佑、淡水分隊蘇韋禎、戴笠翔等6位同仁組成2隊參加，另北市新光醫院洪世文、台北慈濟醫院陳玉龍及北市萬芳醫院劉英國等3名消防局醫療指導醫師隨隊指導。

由於新北市府並沒有編列出賽預算，這次參賽經費100萬元，由曾多次捐助新北市消防設備及經費的財團法人瀚邦國際慈善基金會全額贊助，基金會創辦人曾梁源與擔任董事長的太太曾黃麗明，13日上午8時許出席授旗，此次更是亞洲區首次參與競賽。

據了解，美國西雅圖消防局推動的DA-CPR（派遣員線上指導的CPR、救護技術員高品質CPR、與推動復甦學院Resuscitation Academy），品質與成效為世界第一，造就了西雅圖市目前為全世界OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest，到院前心肺功能停止）急救成功率最高之地區，也安排消防局幹部4人配合選手參訪西雅圖消防局、國王郡指揮中心、復甦學院及救護車實習，期許透過此次參訪交流及實習經驗，可提升救護人員到院前緊急救護專業能力。

新北市在107年OHCA康復出院率達8.0﹪，為能持續提升OHCA康復出院率，期許將寶貴的參賽經驗及專業技術帶回新北市，並讓世界看見台灣。