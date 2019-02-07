封住大橋「阻擋人道援助」！　馬杜洛：我們不是乞丐

▲ 馬杜洛政府近日下令將這條通往哥倫比亞的大橋封住。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

委內瑞拉政局動盪，「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）先前表示，國際社會的人道主義援助，包括食物和藥品會從鄰國哥倫比亞的城市庫庫塔（Cucuta）運入。然而，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政府近日下令將該條通往哥倫比亞的大橋封住，運油車和貨櫃橫躺在3條道路上，周圍也架起圍籬。馬杜洛說，「我們不是乞丐。」

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這座名為Tienditas的大橋連接委內瑞拉邊境與庫庫塔，瓜伊多上周表示，除了庫庫塔，物資還會從其他兩個地方運入，包括委國與巴西邊境，還有一個尚未公開的加勒比海島。

▲▼ 委內瑞拉政局動盪，馬杜洛政府拒絕國際社會運送資源。（圖／達志影像／美聯社）



美國準備將價值2000萬美元的物資送至哥倫比亞、巴西等地，哥倫比亞當局表示，由馬杜洛掌控的委國軍方於5日中午開始封橋，還在附近架設攝影機。CNN指出，馬杜洛政府或許擔心，推翻政權的行動可能用送物資的方式來掩護。

馬杜洛與瓜伊多兩派陣營的支持者2日湧上首都卡拉卡斯（Caracas）街頭，為各自的領袖集氣。馬杜洛告訴國民，國家需要一支強大的軍隊，「我們準備好捍衛我們親愛的祖國，以防有一天他們膽敢在我們摯愛的委內瑞拉搗亂。」

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛夫婦（上）、「臨時總統」瓜伊多夫婦（下）。（圖／達志影像／美聯社）

