屏東港西抽水站旁大火濃煙竄天　水公司：不影響高雄工業區供水

記者陳崑福／屏東報導

屏東新園鄉港西抽水站空地堆放的PE塑膠11日下午，疑受緊臨農地燃燒雜草波及發生大火，產生濃煙直竄雲霄，遠在5公里外的高雄地區都可以看到，引起民眾關注。水公司七區營業處表示，火勢已在下午近4點被撲滅，並未波及抽水站設施，起火原因及財物損失情形，還在調查及估算中。

▲水公司新園港西抽水站發生火警，火勢驚人。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

水公司七區管業處表示，港水抽水站匯集東港溪上游水源，輸往鳳山水庫，再供應林園等地區工業用水，每天約20噸，這次火警，並不影響供水。

▲港西抽水站空地發生火警▼火勢撲滅，仍有濃煙

11日下午2點多左右，遠在南二高及高雄地區的民眾，都可以看到屏南地區有一股黑色大濃煙直竄天際，聲勢非常驚人，民眾紛紛互傳訊息，想知道那家工廠發生大火，及可能延燒情形。後來才發現是港西抽水站旁農田發生火警。

屏東縣消防局在今天下午13時54分接獲民眾報案於新園鄉港西村自來水抽水站後方空地火警，出動新園分隊、東港分隊、崁頂分隊、萬丹分隊、南州分隊、內埔分隊、枋寮分隊及特搜大隊，各式消防車輛17車、33位消防人員前往灌救。

第三大隊副大隊長江好爵回報現場為空地堆積的自來水塑膠管燃燒，火勢猛烈，立即於空地四面佈署水線，第一時間將火勢侷限住，避免延燒至一旁抽水站，造成更大損失，整體火勢於15時48分撲滅。

水公司七區管理處經理王明孝表示，經調查，發現港西抽水站旁邊的農地，疑燃燒雜草失控，延燒到抽水站存放的PE塑膠管，產生巨大黑色大濃煙，才引起民眾虛驚。

他表示，這起火警已在下午近4點被完全撲滅，詳細起火原因及財物損失還在調查。但並未影響該抽水站供水作業。