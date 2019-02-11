影／網紅開箱「85cm大牛鞭」　從前端感受「下面一周沒洗的味道」

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冬天手腳冰冷想把握時機準備「進補聖品」，網紅頻道「DISS不從」特地開箱大牛鞭加上尺寸有如「中等地瓜」的牛睪丸試吃。兩人還用尺量滷過的公牛生殖器，竟發現未拉直就有60公分的驚人尺寸，再加上睪丸就長達85公分，而且睪丸切片吃下去的味道相當臭，「下面一個禮拜沒洗，你把它掏開來就是這個味道。」

▲網紅挑戰吃「85公分」滷牛鞭。（圖／翻攝自《DISS不從》Youtube頻道，下同）

面對眼前的驚人「巨根」，西西跟堅堅把它分成前端的「頂撞的感覺」和根部的「倒吃甘蔗吃法」，西西基於平常都是「活人生吃」的理由，所以決定從前端開始吃。切段啃咬後，兩人評論滷牛鞭「感覺到一種雄性的爆發力在我嘴巴裡」、「像牛筋的感覺」，還說「平常都吃硬的」，嫌牛鞭太軟，但咬起來的口感「滿紮實的」。

▲網紅挑戰吃「85公分」滷牛鞭，光是牛鞭未拉直就長達60公分。

對於牛鞭前端部分，兩人其實只含了一下就玩起來了，發現「包皮能夠退開」後，竟用餐刀「動手術」切開包皮，大叫光用看的就「超痛的」。而牛睪丸切片後，陰囊因為被煮熟而呈現蛋黃的顏色，不僅不好聞，連吃下去都讓兩人面露難色，最後雖然和頻道中的「大胃王」水龍頭一起吃完整條滷牛鞭加2顆牛睪丸，還是建議「雖然滿好吃的，但真的沒有必要買到一整根。」

其實市面上一條「巨根」要價不斐，影片的一條就要超過2000元新台幣，加上2顆「寶貝袋」總價是3500元。