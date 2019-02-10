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社會 社會焦點 保障人權

陸客買項鍊要求退貨被拒！暴怒大鬧高雄百貨　警吼回去：這裡是台灣

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社會中心／綜合報導

春節期間有一名陸客到高雄某百貨公司買了一條珍珠項鍊，但疑似不滿項鍊戴了一段時間後出現磨損，認為買到瑕疵品就到專櫃要求業者退貨，專櫃小姐認為磨損是「人為使用因素」因此拒絕，雙方後來就爆發激烈爭執報警處理，但當警方抵達後這名陸客卻更生氣了，還當眾咆哮、開直播要大陸親友一起評評理。

畫面中可以看見，身穿綠色上衣的陸客女子在專櫃要求退貨被拒絕後，就在櫃台前不斷朝專櫃小姐咆哮說：「我要退貨，我不要了！如果她不跟我退貨，我就來這裡，我媽媽也牽過來，我就讓妳做不成生意！」、「妳這幾萬台幣的，妳這是什麼品質，妳這個X三八。」

▲▼陸客買項鍊拗退貨被拒！暴走大鬧百貨狂罵人　警吼回去：這裡是台灣啦。（圖／翻攝自東森新聞）

▲陸客買項鍊要求退貨被拒絕，暴怒大鬧百貨公司飆罵櫃姐。（圖／翻攝自東森新聞）

原來這位女陸客不滿在專櫃買的項鍊，戴了一段時間後就出現磨損，覺得自己買到瑕疵品要求退貨；專櫃小姐則認為磨損是人為因素拒絕退貨，雙方在櫃台前發生了激烈爭吵報警處理，但警察抵達現場後卻讓這位陸客女子更加生氣，連警察都掃到颱風尾被臭罵一頓。

女陸客對員警怒吼說：「你憑什麼帶我走，你憑什麼，在大陸⋯…。」、員警聽了就反擊說「這裡是台灣啦，不是大陸！」她則繼續罵說：「唉唷唉唷，你要打人嗎？」最後乾脆開直播要親友一起來評理，「這兩個警察要帶我回派出所去錄口供」、「他說要查我身份，你看我有違法、有犯錯要查我身份嗎？」

▲▼陸客買項鍊拗退貨被拒！暴走大鬧百貨狂罵人　警吼回去：這裡是台灣啦。（圖／翻攝自東森新聞）

▲員警聽了就反擊說「這裡是台灣啦，不是大陸！」（圖／翻攝自東森新聞）

這一場消費糾紛發在2月5日晚間6時許，陸客不滿高雄百貨公司無法退貨，就在大廳廣眾之下咆哮，引起大批逛街民眾的聚集圍觀。警方表示，這類消費糾紛得找消保官處理，如此無理取鬧並不會解決問題。

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關鍵字：退貨,珍珠項鍊

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