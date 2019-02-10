日籍旅客捷運丟錢包　語言不通靠翻譯軟體警順利尋回

▲捷運警察隊三分隊警員郭貴名熱心協助日本旅客找回錢包。（圖／記者張君豪翻攝）

張君豪／台北報導

台灣農曆春節期間有不少外籍遊客來台灣感受年味，卻也經常有遺失物品的感尬狀況。北市警捷運第三分隊警員郭貴名日前在執行南港段車廂巡邏勤務時，接獲捷運公司通報忠孝敦化站有民眾遺失錢包，警方前往協助，發現一名日本籍旅客中谷先生著急表示，自己錢包搭捷運時離失，皮包內還有一萬多元新台幣和日圓外幣及重要證件。但因警方不諳日文無法溝通，後來雙方利用手機翻譯軟體當橋樑，捷警立即調閱監視器，迅速幫中谷先生找回皮包。

▲捷運警察隊三分隊警員郭貴名熱心協助日本旅客找回錢包。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警方表示，北市捷警隊第三分隊警員郭貴名，日前在南港段擔服巡邏勤務時，接獲捷運站方人員通報，有日籍旅客急需協助，警員趕赴事發現場後，發現日籍旅客中谷先生焦急的以日語求助，但因為雙方語言不通，現場狀況膠著。後來郭員靈機一動，使用手機翻譯軟體，讓對方各輸入中文、日文透過軟體翻譯溝通。

後來警方才瞭解，中谷先生應該是搭捷運到東區，下車時不慎把錢包掉落車廂內，後來警員協助日籍旅客調閱監視器，並透過捷運公司通報各站體服務人員協尋，不久就在永安市場站發現中谷先生遺落的皮夾，原來有善心民眾撿到錢包後送到該站服務台，這場春節協尋錢包任務也順利落幕。中谷先生對於自己錢包遺失仍可迅速找回感到不可思議，頻頻向警方致謝。