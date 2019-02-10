任正非曾稱西方人非買不可！華為佈局歐洲多年美難抵制

▲傳出美國呼籲其盟友抵制華為。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

去年11月開始，傳出美國呼籲其盟友抵制華為，雖然澳洲和紐西蘭等國家相繼呼應，不過日、英、加等國的態度相對謹慎，泰國則在2月8日推出華為5G測試台 ，義大利和法國也相繼表示與美國不同的立場，有分析認為，華為早就在歐洲開闢戰場，這也是美呼籲抵制華為卻難以成行的因素之一。

據指出，義大利經濟發展部2月7日發表聲明，否認了一篇有關義大利將禁止中國電信公司華為和中興參與其5G網路建設的報道，法國參議院則在6日否決了一項旨在加強對電信設備檢查的立法提案，泰國則推出了華為在東南亞地區的首個5G測試台。

▲華為已經在5G時代快人一步。（圖／CFP）

據了解，華為與美國盟友之間的合作，尤其是歐洲盟友的合作已有時日。比如英國電信（BT）2005年正式宣佈華為成為其合作夥伴，挪威電信（Telenor）公司2009年就是華為合作的業務夥伴，華為在法國投資發展也有10多年的時間，歐洲市場已然成為華為業務開展的重地，其多項創新業務首單落地歐洲。

此外，華為已經在5G時代快人一步，華為在5G領域有3,000多項專利。華為每年還持續投入研發資金近200億美元，華為已經是世界最大的信息技術硬體供應商。這也是為何華為創始人任正非曾稱西方「非買不可」的原因。