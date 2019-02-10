林克穎撞死送報生逃7年　蘇格蘭高院最快3月判決是否引渡

▲林克穎酒駕撞死送報生遭判刑後，逃回英國至今9年。（圖／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

英商林克穎在台酒駕撞死送報生，被最高法院判刑定讞後，竟拿友人護照易容逃回英國，我國跨海打官司請求引渡林回台服刑，林克穎則不斷以台灣監所對人犯待遇不合乎人權等理由，抗拒引渡，全案在英國歷經多年訴訟，蘇格蘭高等法院預計最快在3月第二次判決是否准予引渡，但已逃亡7年的林克穎仍有上訴機會。

2010年3月25日凌晨，林克穎在台北市東區酒店喝醉之後，開賓士車在忠孝東路上撞死凌晨送報的32歲黃俊德後逃逸，高院2012年7月依公共危險、過失致死等罪重判4年徒刑，林克穎就在隔月拿著外籍友人的護照，易容搭機逃回英國，被我國發布通緝。

我國法務部當時派代表赴歐，與英國檢方高層交換意見，之後雙方在2013年針對林克穎案簽訂「瞭解備忘錄」，英國檢警依備忘錄逮捕林克穎並向法院聲押獲准，蘇格蘭檢察總長親自提訟，請求法院判決讓林克穎引渡回台服刑。

原本愛丁堡地方法院在2014年6月判林克穎須引渡回台，但林克穎以台灣的監獄壅擠，人犯待遇不符合《歐洲人權公約》等理由上訴，雖然我法務部提供蘇格蘭檢方圖文資料，強調我國監所也有雙人舍房，外國受刑人可選擇吃漢堡等西式餐點等人道待遇，蘇格蘭高等法院仍在2016年9月逆轉改判，林免受引渡，隔月，林更獲法院裁准保釋。

蘇格蘭總長上訴後，最高法院認為，我國已保證林克穎受刑期間，可選擇留在舍房和獨自在戶外運動，應足以避免遭受酷刑、不人道或侮辱的待遇，判決將引渡案發回高院再次審理，而高院已在2018年12月底辯論終結。

雖然蘇格蘭高院合議庭未預告宣判時間，但據熟悉英國訴訟實務的官員表示，宣判通常會在辯論後3、4個月左右，也就是最快2019年3月，就可知道我國是否能順利將林克穎引渡回台。若林引渡回台服刑，扣除他在英國關押的近3年時間，刑期約剩下1年左右。