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媽咪乳頭敏感、變黑又破皮！　孕期與產後的「胸部保養功略」

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▲乳暈變黑 。（圖／媽媽餵提供）

▲女性孕期與產後有許多要面對的情況，需仰賴正確的保養方式。（圖／媽媽餵提供）

文／媽媽餵

懷孕時期由於內分泌的變化，會讓孕媽咪身上某些部位的肌膚產生色素沉澱，例如臉上的斑加深、身上的痣變黑，或是乳頭、乳暈、大腿內側、外陰部等處的黑色素沉澱，也有孕媽咪在懷孕後期，腹部中央會有一條垂直黑線（又稱子母線）。而許多孕媽咪困擾的，就是乳頭和乳暈變大又變黑，看了都想哭哭～～別難過！這是媽媽獨有的奧妙生理現象喔！

懷孕期的胸部護理

懷孕期間，由於胸部罩杯增加，又加上乳頭敏感、變大、顏色變深，從下圖可以看到孕哺胸部變化的差異。

▲懷孕,媽咪,乳頭,乳房 。（圖／媽媽餵提供）

▲孕哺階段的胸部變化。（圖／媽媽餵提供）

許多孕婦會有胸部脹大、乳頭敏感的感覺，有幾點要提醒孕媽咪注意。

1.適時更換內衣

大部分孕婦會在懷孕中期，開始感到罩杯變大，內衣太緊，尤其是下圍變大，建議可更換成孕哺專用內衣，有彈性的罩杯讓胸部更有伸展空間，減少壓胸感，不會摩擦乳頭，生產後哺乳還可以繼續穿著。

2.避免過度刺激

懷孕期間不管是做孕婦SPA、或與老公享受魚水之歡，都要避免對胸部和乳頭的過度按摩、刺激，以免造成宮縮不適的情形發生。

3.不要隨便用藥

市面上有號稱具有淡化乳暈效果的乳暈霜，但皮膚科醫師表示，醫學上可以有效淡化乳暈的成分是對苯二酚( Hydroquinone)，這種藥用的美白成分並不能添加在市售的保養品、化妝品裡面，需要經由醫生處方才可開立。但對苯二酚具有刺激性，正在懷孕，或是打算哺餵母乳的孕婦都不能使用，等產後或是寶寶斷奶後再開始進行喔！

人體的奧妙，「與寶寶的第一次親密接觸」。

寶寶剛出生時，雖然眼睛外表與成人相同，但視力未發展完全，只能看到光及一些簡單的圖案，在視線20公分以外的東西，在寶寶眼裡是模糊不清的。在視力方面，新生嬰兒只有光覺和眼前手動，視力只有0.01，只看得到黑、白兩色，因此媽媽懷孕後乳頭變黑變大，最奧妙之處，就是能讓寶寶找到乳頭吸吮母乳！

新生兒離開媽媽子宮後，在還沒有穿衣服的狀態下（可以在寶寶背上蓋上暖和、乾淨的毛巾），被放到媽媽胸前，這時媽媽也露出乳房，提供肌膚對肌膚（Skin to skin）的親密接觸，時間至少30分鐘。寶寶會自然探索媽媽的身體，往乳房方向爬行，在經歷幾次爬行蠕動後，會接近媽媽的乳房和乳頭，經過舔、觸摸、按摩媽媽的乳房之後，寶寶對媽媽越來越熟悉，進而開始自主吮吸媽媽的乳頭。這個本能的Breast Crawl反應，是建立日後哺餵母乳的重要關鍵時刻。看到這感人的一刻，是不是覺得乳頭變大變黑，是媽媽獨有、神奇的生理機制呢？

產後的胸部保養

順利生下寶寶後，緊接著就是母乳哺餵的階段，產後有這些胸部保養祕訣。

1. 正確的餵奶姿勢

以正確的姿勢哺餵母乳，可以避免寶寶含乳不正確而拉扯乳頭造成破皮，因為破皮後再修復易產生黑色素，易讓乳頭顏色加深。而正確的餵奶姿勢，是讓寶寶側躺，身體朝向媽媽，肚子貼著媽媽的肚子，臉對著媽媽的乳房，耳朵、肩膀、腿側成一直線，下巴貼緊媽媽乳房，上下唇外翻，張大嘴含住乳頭和乳暈。如果姿勢不正確，寶寶側著頭吸奶，很容易因為吸力不平均，被過度拉扯的乳頭就會破皮。

▲懷孕,媽咪,乳頭,乳房 。（圖／媽媽餵提供）

▲餵奶姿勢正確，可以避免寶寶含乳不正確而拉扯乳頭造成破皮。（圖／媽媽餵提供）

2.穿著月子內衣／哺乳內衣保護胸部

很多產婦在月子期間，因為乳頭被寶寶吸到破皮、胸部腫脹不舒服，所以不喜歡穿內衣。但不穿內衣，乳頭直接摩擦睡衣，或是脹奶、餵奶時乳陣使得奶水滴滴答答，其實更容易造成胸部不適、衣服濕掉。穿著舒服無鋼圈的月子內衣，搭配使用溢乳墊，哺乳時可一秒下翻，餵完迅速還原，最適合頻繁哺乳的乳人生活。

▲懷孕,媽咪,乳頭,乳房 。（圖／媽媽餵提供）　

▲穿著月子內衣／哺乳內衣保護胸部。（圖／媽媽餵提供）

3. 乳頭破皮疼痛的保養

如果已經造成乳頭破皮裂傷，可以用手擠出一些母乳，塗抹在乳頭和乳暈患部，讓乳頭風乾。有些媽媽會使用羊脂膏，但其實有實驗發現效果與母乳差不多。如果破皮真的非常疼痛，可先暫停親餵，改用手擠出母乳，但還是要維持擠奶時間頻率，才不會影響奶量。

如果乳頭傷口已經超過好幾天還無法癒合，或是已經有紅腫熱，或合併乳腺炎，就可能不是單純破皮，而是有細菌感染的狀況，這是最好尋求專業醫師，搭配藥物治療，才能治療乳頭感染。

改善乳頭、乳暈顏色的辦法

乳頭和乳暈顏色，會在停止哺乳後大約3～6個月開始變淡，但大小仍比生產前要大且顏色較深，難恢復到少女時的樣貌。若真的很介意乳頭大小顏色，台灣母乳哺育聯合學會理事李政翰醫師表示，可借助手術幫忙將乳頭恢復大小及顏色，但由於手術會破壞乳腺及乳管，影響未來哺乳情形，因此媽媽們首先要確定日後是否繼續哺乳。

至於坊間的乳暈霜，因為成分多為維生素C、熊果素、A酸或是果酸，被代謝掉後就失去作用，較適合用來作為乳暈淡化後的保養用，若想靠擦乳暈霜就讓乳暈粉嫩，可能容易失望。要特別注意的地方是，有些產品成分具刺激性，若用在嬌嫩的乳暈、乳頭，可能會引起過敏反應，如果使用後發生紅腫、脫皮或刺熱的狀況，一定要趕快停用，以免刺激性皮膚炎反而讓乳暈色素沉澱狀況更加嚴重。 建議如果有這類需求，還是要尋求專業皮膚科醫師看診。

►►本文由《媽媽餵》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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關鍵字：媽媽餵,乳頭,孕婦,人體,黑色素

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