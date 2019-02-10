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年輕就該拼！不要在該奮鬥的年紀　選擇無競爭力的安逸

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲有不少年輕人在追求安逸，但這樣的安逸可能是在否定生活。（圖／視覺中國CFP，下同）

作者：老楊的貓頭鷹
摘自：《不要在該奮鬥時選擇安逸》

【你想要的安穩，可能是在否定生活】

小蕾給我打電話的時候，已經是下午四點了，她的口氣很著急，她說她有幾個重要的問題想當面問我，就約在了最近的咖啡館裡。

小蕾是一個二十三歲的女孩，和所有大學生一樣，四年的大學生涯過得平凡無奇。臨近畢業了，才開始著急忙找工作，可實際上，她自己都不知道自己到底要做什麼。

她說：「我感覺自己沒有夢想，只想過些安穩的日子。工作輕鬆，不用加班，沒有競爭。我這樣的想法有問題嗎？」

我說：「問題大著呢，妳才二十三歲，怎麼這麼早就想要安穩呢？」

她猛喝了一口咖啡說：「我知道我年輕，可是我還是想過安穩的生活，畢竟樂得逍遙啊。」

實際上，我一點都不驚訝世界上有年紀輕輕的人想要追求安穩的日子，因為對他們來說，生活的價值不在於探索，而在於安安穩穩地走完人生路。

我又問她：「那妳家裡人是什麼態度呢？」

她說：「爸爸說公務員好，姨媽說老師好，他們的共同理由是，因為穩定。他們說我一個女孩子，既承受不起買房買車的壓力，也不應該在夜深人靜了還在公司裡熬夜加班。所以，安穩地過自己的小日子，也挺好的。」

我搖搖頭，沒做評價，她見狀，問了一句：「那麼你呢，當初你的父母沒有讓你過安穩的日子嗎？」

我笑著說：「當然也建議過，但是我每次都會回答他們，精彩的生活本來就是需要一次次嘗試、一次次跳出舒適安逸的圈子啊！我可不想在二十幾歲的時候，就看見自己五十來歲的樣子。」

我清了清嗓子，很認真地對她說：「這世上有只願意活得安穩的人，可那不該是妳。如果妳了解自己，不是那種可以喝著茶、翻著報紙、打著麻將就過一生的人，那趁著妳還年輕，還有得選，希望妳也和我一樣，永遠不要選擇什麼穩定！」

她愣了一下，然後很認真地點了點頭。

其實，「安穩」的心態廢掉了很多本該有機會、有能力、有信心去打拚的年輕人。長輩們的好心卻總是在有意無意地替「穩定」說好話，可是他們並不太明白，子女才剛出校門，還沒開始奮鬥，就念著安穩。那麼此時的安穩，不過是平庸的一個說辭。

你以為清閒帶來的安逸是福氣？實際上，它剝奪的是你對未來的期待，割斷的是你與世界的距離，它讓你的心胸日漸狹窄，也會讓你對人生越來越懷疑。

不論是對固執的親人，還是偷懶的自己，你得學會反駁――「我才不要過這種一眼望得到盡頭的生活」、「這種工作做到六十歲估計也還是這個樣子」、「再待下去，我就會變成白痴了吧」……在一家看起來永遠不會倒閉的單位，和一群「無趣而友好」的同事們坐在一起，等到六十歲光榮退休那天，也不過是換了容顏。每每想到這裡，你有沒有驚出一身冷汗？試問，這樣的青春，有什麼好留戀？

實際上，那些能夠在安逸的時候仍對自己下狠手的人，換個環境也能風生水起。一開始就想著要穩定的人，選擇的其實並不是穩定，而是停滯。很多壞事情就是從此開始的。

真正的安穩是歷經世事之後的淡泊，你還沒有見過世界，就想隱居山林，到頭來只會是井底之蛙。

不知道什麼時候開始，「少年老成」這個詞語成為了誇讚新一代年輕人的代名詞，就好像一個二十多歲的青年，擁有了五十歲人的淡定從容和對這個世界的無奈後，會讓這個世界變得美好很多似的。

我們也經常會聽見年輕人發出了和老年人一樣的感慨，比如――

「這個世界就是這樣，你改變不了，你放棄吧。」

「這個世界就是這麼黑暗，你沒法改變，你只能去適應。」

「存在就是合理的啊，有白自然就有黑。」

你看，那麼多人像是中了社會的毒一樣。在他們身上，看不到任何激情和是非觀，全是一味地妥協，而不管這個世界傳輸給他們的是好，還是惡。

王朔曾經詼諧地對年輕人說：「唯一讓我欣慰的是，你們也不會年輕很久。」而我最想說的卻是：「讓我感到可怕的是，有很多人從來就沒有年輕過。」其實，這個世界在大部分時間裡是不認可年輕人的，它覺得年輕人只有「年輕」這個資本，便開始用各種方法去「威逼利誘」年輕人，磨礪他們的銳氣，讓他們將世界的惡意理解為世界的本質。

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲你以為清閒帶來的安逸是福氣？實際上，它剝奪的是你對未來的期待。

事實上，有沒有得到世界的認可沒有什麼，要緊的是你自己的選擇，要緊的是你要為自己所做的選擇負責。

所謂負責就是，不會將心中的後悔遷怒於別人。當生活工作中的枯燥，變成你面臨的無助時；當你偶爾抬起頭來發現自己面容衰老，卻一事無成時，你得自己承擔這些後果，因為這都是「安穩生活」的贈品。

希望你明白，你以為的穩定其實就是沒有競爭、沒有壓力，到點發工資，同事平和得像慈善義工。在這種安逸裡，你漸漸變成了一個對工作毫無要求的人――反正那點工資，到點就發，分毫不差。

可是終究會有膩的一天。兩點一線，連上班路上垃圾桶的位置都能背出來。所有的髒活、累活、雜活、莫名其妙的活，都堆給你幹。這種枯燥的工作讓你開始懷疑人生，這時候，你年少時的夢想才開始蠢蠢欲動。

殘忍的是，朋友圈的同學已經遊完了杜拜，你羡慕的不是他的紙醉金迷，而是他比起你來，似乎是不用聽一輩子沒出過單位的人講些莫名其妙的雞毛蒜皮和娛樂八卦……

聖哲們說，草兒是一生，繁花也是一生。反正，春光都是一樣的。草木的悲喜在於，是否甦醒，是否裝睡。

怕只怕，你明明不喜歡安穩，又不得不過這樣的生活。最後只能咬牙佯裝自己很喜歡，再用一些虛假的「安穩」之詞來騙自己。

「只想過點安穩的小日子」，那是因為年輕的你，早早就開始懼怕努力後仍然過不上想要的生活吧？

很多人喜歡穩定的生活，而結果呢，是很多人最終只能穩定地窮著！

其實，我們最需要穩定的，不是生活環境和職位，而是能力。這個世界上，沒有任何職業可以讓人躺著睡大覺，或者從此不去學習、不去鑽研、不去認真就成為一個「在其位、謀其政」的人。

有人說：「我好害怕，十年過後，我會在這個城市混不下去。」我想對這樣的人說，那你就去看看，成功的人到底是什麼樣子的。在那些動盪的生活裡，他是如何穩定下來的。

女孩子，在最好的年華，別任性，別浪費，別把最好的時間押寶給一個男人。男孩子也是一樣，別把未來交給父母，而應該把最好的時光投資給自己，有一技之長。至少要具備隨時能離開任何人、任何體制的能力；至少有一個健康的體魄、融洽的朋友圈和精神上的追求。

這才是最穩定的。

不要二十幾歲的時候，活出了五六十歲的心態；不要在本該奮鬥的年紀，選擇了安逸。

唯有如此，你的生命力以及未來，才不必依仗著誰，也不會白白浪費。你終有一天會比誰都「穩定」，但憑藉自己的雙手掙來的能力，永不消退。

▲《不要在該奮鬥時選擇安逸》。（圖／高寶出版社提供）

★本文經高寶出版社授權，摘自《不要在該奮鬥時選擇安逸》。

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關鍵字：老楊的貓頭鷹,不要在該奮鬥時選擇安逸,工作,職場

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