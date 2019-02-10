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新加坡租房「5大地雷別踩」！　收入寵物孩子都是眉角

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▲▼ 採光,看房子,廚房,客廳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 租屋族找房子眉角多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

國際中心／綜合報導

在外租屋，房東有時也是很挑的。新加坡亞洲新聞台（Channel NewsAsia）援引當地租屋網消息報導，就算有些新加坡包租公、包租婆買屋目的就是要拿來出租，他們往往都對自己的「搖錢樹」抱持吹毛求疵的態度，如果你總是被拒絕，可能要想一下，你是否踩到以下5大地雷。

1. 沒有穩定收入來源
這其實很明顯，如果你是一名自由工作者，且不像那些朝九晚五、月領固定薪水的上班族，這很有可能是對你大大不利的關鍵點，因為這種類型的房客很有可能拖欠租金，嚴重影響房東每2個月去度假的計畫。

那要怎麼解決呢？這完全取決於你建構出來的情境。先不要告訴房東你是一名自由工作者，反而要向他們說，你目前正在和A公司合作，提一些沒完沒了的細節；若曾經跟某知名品牌合作過，你也要提到他們的名字。

其實，在新加坡租房的關鍵就是不要透露太多訊息，但也不要讓人覺得你在隱瞞事情，或是在逃避什麼。

▲▼ 電腦,筆電,上班,在家上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2. 有養寵物
可惜的是，很多新加坡房東不太喜歡房客養寵物這件事，原因當然包含衛生整潔、過敏等問題，但最主要的關鍵是，房東不希望你家的貓抓壞家具，或是你家的狗在地板上留下口水和尿漬。

如果真的遇到這種問題，可以請來前房東來做擔保，讓他們談談你對寵物衛生問題負責任的態度（以及你的寵物有多麼訓練有素），可能會讓你將來的房東願意讓你養寵物。如果這行不通，可以考慮帶毛孩一起來看房子，趁機炫耀一下牠們到底有多乖，甚至讓牠們的萌萌表情來為你加分。

此外，保護好自身權益也很重要，務必要在合約條文當中列入養寵物的許可（通常是你現在養的這隻寵物），以免房東臨時改變主意。為了讓他們的心裡有種更踏實的感覺，可以加入一條「對於寵物帶來的任何財務損失，會全額賠償」的約定。

▲▼ 寵物,狗,汪星人 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3. 你看起來就像個Party Animal
雖然這句話聽起來帶有歧視的意味，但房東其實想要房客符合某種形象，也就是整潔、乾淨和遠離麻煩，他們不喜歡來租房子的人，看起來是個會舉辦大型派對，或是24小時全天候都有朋友上門拜訪的人。

記住，不要跟房東分享太多事情。你未來的房東，不需要知道你和你最好的朋友是如何度過那狂野的週末夜，或是你喝得酩酊大醉去面試，但還是被錄取了。還有，盡量也不要提起「我的朋友可以過來一起使用游泳池嗎」或「太好了，這個沙發對我和我的朋友們來說，已經夠大了」。

▲▼ 派對,喝酒,聚會,跑趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4. 帶著孩子們一起去看房子，但他們的行為表現超級糟糕
舉例來說，在你看房子的時候，他們開始在房子裡橫衝直撞，亂爬到家具上，甚至在離開之前大吵一架。這會給你的房東留下好的印象嗎？可能不會。他們不但會開始擔心房屋可能遭到破壞，還會害怕自身聲譽受到影響，因為鄰居之間常有閒言閒語，或是向管理人員或當地官方機構投訴。

一般來說，盡量不要帶著小朋友去看房子，若非得這樣做，至少要確保他們的表現良好。對新加坡的房東們來說，「孩子就是孩子」的想法根本就不成立。

▼ 孩子們的表現也是房東的考量因素之一。（圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

▲▼ 孩子,兒童,男童,女童,兄弟姊妹。（圖／取自免費圖庫Pexels）

5. 在家工作
或許很幸運的，你拿到一份可以在家上班的工作，能過著相當自由和靈活性的日子，但這對房東來說，意味著昂貴的水電費。如果和房東談到相關的話題，可以說說大約每周3天在家上班、2天外出拜訪客戶等等。

▲▼ 在家工作,上班,工作,電腦。（圖／取自免費圖庫Pexels）

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關鍵字：租屋,房東,東南亞要聞

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