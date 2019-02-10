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「吸貓」是什麼？　一次搞懂貓奴必備十大「專業用語」

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▲貓/喵星人。（圖／pakutaso）

▲貓奴「專業用語」，你知道幾個呢？（圖／pakutaso）

記者丘秝榕／綜合報導

網路常見的「吸貓」、「罐罐」、「踏踏」等貓奴「專業用語」你知道幾項呢？網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出十大貓奴才懂的網路「專業用語」，讓「新手貓奴」可以一次瞭解！

No.10　呼嚕

如同字面上的讀音，指的是貓咪在睡覺，或感到滿足時，會發出一種特別的「呼嚕呼嚕」呼吸聲；這種聲音其實是小貓向媽媽討奶時所發出的聲音，也就是說，當貓咪有求於人時，都有可能發出「呼嚕聲」。但貓咪身體不舒服時，也會「呼嚕呼嚕」，這時就得特別留意貓咪的身體狀況。

▲貓咪/貓。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲當貓咪覺得很放鬆，或是健康亮紅燈時都會發出呼嚕聲。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

No.9　踏踏

網路上有不少影片，有貓咪跳到人身上後，會用前腳不斷踩踏，如同「按摩」一樣，這樣的行為往往讓鏟屎官們興奮不已。這被稱為「踏踏」，行為來自於年幼的記憶，有網友解釋，小貓在喝奶時，會用前腳踩踏貓媽媽的乳房，讓奶水供給更順暢，因此長大後，只要踩到柔軟的東西就會忍不住「多踩幾下」。

No.8 乾乾

「乾乾」指的是貓咪的乾食。貓的飼料主要分為乾食、溼食兩種，大部分的飼主都會選擇其中一種為主食，另一種為副食。兩種飼料各有各的優缺點，其中認為給貓咪吃乾食比較好的飼主，又被稱為「乾乾派」，乾乾也就成了養貓人們稱呼乾食的代名詞。

▲▼貓咪,喵喵,喵星人,喵皇,吃飼料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）。（圖／記者周姈馨攝）

▲貓咪吃「乾乾」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）。

No.7　收編

不少人家中的第一隻貓，其實是從路邊撿回家的，這個舉動就叫做「收編」，也有些人會說這樣的舉動是「撈」貓，顧名思義就是把貓「撈」回家，與收編是相同的意思。

No.6　浪浪

浪浪一詞泛指路上的流浪貓、流浪狗，用來作為那些「流浪在外無家可歸」的毛小孩代名詞，隨著網路世代被大量使用，就算非貓奴也能夠理解，屬於相當主流的網路用語。

No.5　炸毛

過去在卡通裡面，貓咪被嚇到時輪廓常變成「鋸齒狀」，而現實中也確實如此，當處在極度驚恐或者亢奮的情緒時，貓咪全身上下的毛髮都會豎立起來，視覺上就有如爆炸一般。

No.4　罐罐

「罐罐」指的就是貓罐頭，當貓奴們想要好好寵愛自己家毛小孩時，大部分都會選擇拿出罐罐來「進貢」，因此罐罐也有請主子「吃大餐」的意思。

▲▼潛伏倫敦地區的連環殺貓魔迄今身分未明。（圖／pakutaso）

▲貓咪可愛的樣子常讓貓奴瘋狂。（圖／pakutaso）

No.3　吸貓

形容愛貓者對貓咪依戀的一種「狂熱行為」，這種人通常喜歡把鼻子湊到貓咪身上，然後猛然一吸，「彷彿吸毒」一樣，因此被稱為吸猫。據說每隻貓身上都有一股獨特的氣味，下次不妨也來試試看吧！

No.2　鏟屎官

對許多養貓的人來說，平常家中的「主子」對自己不理不睬，飼主彷彿只剩下每天幫牠換貓砂、鏟屎的用途，因此自稱是「鏟屎官」，調侃在家中與愛貓的地位，其實只是個「卑微的工具人」。

No.1　喵星人

被關在門外時不斷抓門又喵喵叫，開了門卻掉頭就走，貓咪就是擁有這種讓人總是捉摸不定的個性，再加上平常還有許多難以理解的舉動，彷彿是外星人一般，所以，除了稱自家主子是「貓皇」之外，也有「喵星人」這項暱稱。

▼DailyView網路溫度計列出貓奴最常用的「專業用語」。（圖／網路溫度計授權提供）

▲▼DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出貓奴最常用的「專業用語」。（圖／網路溫度計授權提供）

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關鍵字：吸貓,網路溫度計,貓奴,踏踏,罐罐,喵星人,寵物

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