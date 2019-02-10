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逼小女友拍嫩乳照！還堅持今天一定要　前科男噁傳訊：X了好多

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▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲曾男強迫小女友自拍裸照。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

地方中心／台南報導

高雄一名曾姓男子強迫小女友小花（化名，國二）自拍裸照給他看，不然就要衝到對方家中公開2人交往的事情，得逞獲得2張裸拍嫩乳照。台南高分院審理後，認為曾男利用少女涉世未深，以藉口達到目的，因此依兒童及少年性剝削防制條例判他4年有期徒刑，仍可上訴。

判決書指出，有猥褻前科的曾男明知道小花的父母不准2人交往，但仍以通訊軟體Messenger騷擾，甚至傳訊「今天不准穿胸罩拍上半身」、「我今天堅持一定要」、「不管我就是要看」、「否則……我不原諒妳」、「限妳10分內傳來」、「時間到了我就去妳家」等，命令對方違反意願拍攝胸部裸照2張得逞。

更誇張的是，曾男居然還在事後還噁傳「我只是用來解決生理需求」、「讓我留著解決需求，好不好？你真的很美，我凍未條了」、「打手槍啦」、「只是看妳照片打而已，射了好多，謝謝你，不小心射在你臉上」等猥褻訊息，直到小花父親看見2人對話框全案曝光。

法官審理後認為，雖然曾男已經以6萬元與對方家長達成和解，但他利用少女年幼、父母反對交往等來違反對方意願，獲取不雅照，造成少女身心受創，加上還有強制猥褻、性騷擾等罪前例，足見素行非佳，因此依兒童及少年性剝削防制條例判他4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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關鍵字：小女友,裸照,打手槍

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