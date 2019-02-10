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女崩潰「愛愛片」突然遭上傳色情網站　男友無罪

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示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

▲男子錄下和前女友性愛過程。（圖／美聯社）

突發中心／桃園報導

一名賴姓男子被控前女友交往期間內，在桃園市某飯店內，持手機攝錄雙方性交過程，後來卻在色情網站上傳影片。不過賴男表示，未曾上過該色情網站，且上傳影片帳號並非他所使用，也不清楚為何影片會外流，影片上傳時間，是正在開車載家人出遊。桃園地院法官審理後，認為，若非特殊情況，瀏覽色情網站時大多傾向隱密為之，更無刻意當家人之面，或於觀光景點等公眾得以往來之場合瀏覽色情網站，以致引人側目之理，因此判處賴男無罪。

依判決書提到，賴男坦承有拍攝影片，但堅詞否認有供人觀覽猥褻影像犯行，辯稱「我未曾上過該色情網站，上傳本案影片帳號並非我所使用，也不清楚為何影片會外流等語」；而他的辯護人也稱，影片發布在網站時，賴男正開車搭載父母及其妹出遊至基隆、九份、金瓜石等處，衡諸
常理，應不可能登入色情網站上傳本案影片。

法官衡諸一般人生活經驗，若非特殊情況，瀏覽色情網站時大多傾向隱密為之，更無刻意當父、母、姊妹之面，或於觀光景點等公眾得以往來之場合瀏覽色情網站，以致引人側目之理，且查無其他證據足認賴男確有供人觀覽猥褻影像犯行，自應為無罪之諭知。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

▼女子性交過程遭上傳網路。（圖／視覺中國CFP）

▲鍵盤，鍵盤殺人，網路霸凌，電腦。（圖／視覺中國CFP）

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關鍵字：性愛片,色情網站,男友,情侶

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