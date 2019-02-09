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社會 社會焦點 保障人權

板橋氣爆如戰場！牆鐵窗全爆　警已排除自殺：重傷瘖啞女開瓦斯洗澡　

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圖文／鏡週刊

今天凌晨發生在新北市板橋區新海路430巷的氣爆事件，屋裡3人灼傷或撕裂傷，附近住戶2人被飛噴的玻璃割傷，均無生命危險，但整該樓層鐵窗、牆面被炸毀，屋裡家具器物炸得噴飛道路，可見爆炸驚人威力！這起氣爆事件，初步調查，研判是住在5樓的李姓瘖啞女（39歲）洗澡不慎引爆瓦斯，之前傳出可能是李女自殺導致，已被警方排除。

今天凌晨2時許，板橋新海路該巷一棟公寓5樓突然「碰」！傳出一聲巨響，附近鄰居甚至能感到猶如地震般的晃動！消防人員抵達時，只見氣爆的5樓被炸開來，面對巷道的屋子空蕩蕩的，牆也炸開、鐵窗也炸飛，掉落地面，屋裡家具、器物噴飛到街上，滿目瘡痍，猶如砲火交鋒後等待清理的戰場。

發生氣爆的巷子裡堆滿被噴飛的家具、物品，彷彿砲火蹂躪過的戰場。（消防局提供）

消防人員先將氣爆的5樓傷者送往板橋亞東醫院。3名傷者分別是28歲的林姓男子，他傷勢最輕，頭髮燒焦、背部及手部擦傷，另一名23歲的林男，全身6%面積二度灼傷，右大腿、左手掌與膝蓋多處斯裂傷；傷勢最嚴重的李姓女子（39歲），2隻小腿三度灼傷面積達13%，雙手二度灼傷起水泡，前額、雙耳紅腫，一度灼傷。

除了氣爆該樓層住戶，也有附近民眾遭受池魚之殃，張姓（37歲）、劉姓（38歲）男子被噴飛的玻璃割傷，全身有多處撕裂傷及擦傷，送往市立板橋醫院包紮後，已無大礙。

消防局指出，氣爆戶共有4人居住其中，由楊姓女屋主與28歲林姓長子、39歲女友李女、23歲次子等人居住，4人都是瘖啞人士，以撿拾回收物維生；楊婦在氣爆前外出做資源回收，躲過一劫，但返回時，見現場滿目瘡痍，十分焦慮、難過。

公寓發生氣爆後，環保局動員清潔隊，於上午完成環境清理。（消防局提供）

氣爆發生後沒多久，一度傳出是李姓女子開瓦斯自殺釀禍，因為楊婦透露李女與兒子分手後，曾流露過輕生念頭，但當事人清醒後，警方至醫院隔離偵訊，證實氣爆當天並未吵架、爭執，當事人也否認自殺，故意引燃瓦斯。

市長侯友宜探視傷者後告訴媒體，現場氣爆原因初步研判係瓦斯鋼瓶氣栓未關緊，可能是人為疏失，詳細原因仍得警消進一步調查；而警方也指出，傷勢最重的李女，氣爆前正準備洗澡，很可能是洗澡開瓦斯不慎釀禍。

新北市政府「災害應變中心」於凌晨2時55分，在氣爆現場成立前進指揮所，總計消防局出動41部各式救災車輛、救災人員140人，到現場搶救進行搶救。此外，環保局也出動清潔人員，並於上午完成環境清理，工務局則派遣結構技師至現場進行建築物結構受損勘查，及拆除受損外牆危險物件；至於受災戶，正由社會局予以安置，並派員探視、輔導。

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