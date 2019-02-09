質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

地方中心／高雄報導

高雄市一名3歲女童上月中旬疑遭高壓氣體噴槍致死，經法醫解剖複驗也確認女童是死於氣體栓塞。對此女童的母親曾在網友圍剿女童生父時力挺對方，不料8日晚間卻在臉書上悲痛寫道，「他們家人沒有人來看過她，我這個做母親的實在很心寒，我好恨我的心軟！」同時又再一次致電加油站詢問「確實過程」，讓加油站直呼「煩死人」。

▲站內監視器拍下父親至少2次靠近副駕駛座。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）



事件剛發生時，李姓加油站長就曾表示，從監視器可見小孩沒下車，而父親整理車子時間約20分鐘，噴槍都沒有離開過父親身邊，更不是像網路上說的是小孩自己下車玩，然後造成意外死亡，因基於偵查不公開，面對網路諸多疑問，無法上網進行解釋。

加油站長說，「我不知道他在噴什麼，我不知道他在整理什麼，那下一刻，我就看到女童的手有稍微動一下，但那動一下是她自主的動，還是被外力影響的動一下，這就不曉得。」他指出，對方轎車內裝是黑色，女童當天穿米色衣服，「所以我覺得還滿明顯的，女童自始至終都是躺在副駕駛座。」

▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 。（圖／記者吳奕靖攝）



不料女童母親8日清晨又發文寫道，「生父直到要選塔位打給他他才來，來之前只問有沒有記者跟著，上車後又當著我跟禮儀公司的面說，加油站沒標示清楚加油站有疏忽，我實在覺得他是人渣不敢面對承認是他的錯。」同時還致電到加油站哭哭啼啼再次詢問「事發過程」，還要業者針對「標示不清」部分給說法，讓李姓加油站長相當無語。

李姓加油站長向《蘋果日報》火大表示，皆有清楚註明動物、小孩不可玩空氣槍，且母親態度反反覆覆，監視器也都說明了一切，「我這裡開業20幾年都沒發生過事情，你說我會有疏失嗎？和我有甚麼關係？」

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