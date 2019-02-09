　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／高雄報導

高雄市一名3歲女童上月中旬疑遭高壓氣體噴槍致死，經法醫解剖複驗也確認女童是死於氣體栓塞。對此女童的母親曾在網友圍剿女童生父時力挺對方，不料8日晚間卻在臉書上悲痛寫道，「他們家人沒有人來看過她，我這個做母親的實在很心寒，我好恨我的心軟！」同時又再一次致電加油站詢問「確實過程」，讓加油站直呼「煩死人」。

▲▼加油站,噴槍,女童。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）

▲站內監視器拍下父親至少2次靠近副駕駛座。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）

事件剛發生時，李姓加油站長就曾表示，從監視器可見小孩沒下車，而父親整理車子時間約20分鐘，噴槍都沒有離開過父親身邊，更不是像網路上說的是小孩自己下車玩，然後造成意外死亡，因基於偵查不公開，面對網路諸多疑問，無法上網進行解釋。

加油站長說，「我不知道他在噴什麼，我不知道他在整理什麼，那下一刻，我就看到女童的手有稍微動一下，但那動一下是她自主的動，還是被外力影響的動一下，這就不曉得。」他指出，對方轎車內裝是黑色，女童當天穿米色衣服，「所以我覺得還滿明顯的，女童自始至終都是躺在副駕駛座。」

▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 。（圖／記者吳奕靖攝）

不料女童母親8日清晨又發文寫道，「生父直到要選塔位打給他他才來，來之前只問有沒有記者跟著，上車後又當著我跟禮儀公司的面說，加油站沒標示清楚加油站有疏忽，我實在覺得他是人渣不敢面對承認是他的錯。」同時還致電到加油站哭哭啼啼再次詢問「事發過程」，還要業者針對「標示不清」部分給說法，讓李姓加油站長相當無語。

李姓加油站長向《蘋果日報》火大表示，皆有清楚註明動物、小孩不可玩空氣槍，且母親態度反反覆覆，監視器也都說明了一切，「我這裡開業20幾年都沒發生過事情，你說我會有疏失嗎？和我有甚麼關係？」

【更多新聞】

影／噴槍奪命第21天！母心碎PO文控「人渣」　生父私訊回嗆：妳觸刑法

影／16歲少女籌學費！大東夜市扮「奇寶恐龍」遭揮拳噴血　網全怒了

ET快訊
過年集資買刮刮樂！4年輕人以為「中10萬」　店員一看翻10倍
刷卡訂房1晚384元！他下秒崩潰「是美金」1人包花蓮獨棟民宿

關鍵字：加油站,噴槍奪命,噴槍,高壓氣體噴槍

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

空服員最愛的韓式照相館！有造型師細心梳畫　連護照也幫你辦到好

影／年初五「BMW大7」正中紅心！車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

機車相撞「滿地紅色塊狀物」嚇壞警　真相曝光竟是破西瓜

琴畫雙絕！正妹博士居陋巷彈琴　堅持傳統教學不妄傳

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

空服員最愛的韓式照相館！有造型師細心梳畫　連護照也幫你辦到好

影／年初五「BMW大7」正中紅心！車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

機車相撞「滿地紅色塊狀物」嚇壞警　真相曝光竟是破西瓜

琴畫雙絕！正妹博士居陋巷彈琴　堅持傳統教學不妄傳

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

16歲女表演籌學費無端遭毆傷　警察看不下去留言要追查

「肚子痛誤入女廁上大號」　男遭2女追打進警局

巡邏警取締違停亂丟垃圾　飲料罐赫見安毒、海洛因

NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地2034開工

旅日苦惱乾冷球又不能沾血　畢雯媛狂擦乳液「手指」飛出去

民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比較深

柯建銘：虐童、酒駕、預告罷工　3案修法擬列優先法案

奶汪遭親媽啃咬腋下...插管餵食30天救活　3年後長成「巨大麥克風」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO..

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟..

女童欄杆縫隙摔落8樓高河床　搶..

快訊／板橋半夜大氣爆！女疑坦承..

快訊／板橋5樓公寓氣爆炸爛！5..

16歲少女籌學費遭毆打　他被肉..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

母心碎PO文控「人渣」　生父回..

即／國道3號車禍　6車追撞1死..

台中男胸口出血命危　曾傳訊前妻..

基隆港防波堤　3釣客落海

金門親戚爭吵　姑刀刺侄胸亡

幫我拿衛生紙　噁男廁所猥褻朋友..

少女月經來仍遭內射懷孕　DNA..

更多熱門

相關新聞

加油要快！汽、柴油下周估漲0.5元

加油要快！春節過後油價將大漲，根據浮動油價公式推估，下周起汽、柴油每公升調漲0.5元，中油92無鉛汽油將漲至每公升26.9元、95無鉛汽油28.4元、98無鉛汽油30.4元，超級柴油每公升24.7元，不過實際調幅仍待明（10）日公布。

母心碎PO文控「人渣」　生父回嗆：妳觸刑法

加油站廁所使用者付費！她PO爆怨遭網嗆

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

追女童噴槍致死案　檢察官下「封口令」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「74部」陪90後長大的經典卡通！

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面