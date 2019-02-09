濕的衣服會把消防員燙熟！全台唯一「消防專屬烘衣櫃」來了

記者陳雕文／新北報導

義消構思研發全台唯一「消防專屬烘衣櫃」，有別於一般消防救災衣都是用電風扇風乾，目前烘衣櫃在新北市消防第三大隊部，仍在持續研發及更新設備。消防搶救科股長謝仁傑表示，火場內有輻射熱，當消防人員進入火場，若防火衣有縫隙，高溫熱氣會瞬間竄進縫中，此時消防衣內的水氣會瞬間蒸發，導致打火弟兄燙傷。

▲烘衣櫃。（圖／記者陳雕文攝）

穿著濕的消防衣出勤等於自殺！消防第三大隊解釋，「就類似蒸籠的概念，你濕濕的進千度高溫火場，會被蒸氣烤熟，且隔熱效果會變很差」，消防衣之所以可以隔熱，除了隔熱布，還要有乾燥的空氣，布料才不會跟皮膚有直接的接觸。

謝仁傑說，你進入高溫火場，就算衣褲是乾的，全身包緊緊，一定會飆汗，有比較大的蹲、站等動作，都可能使衣領或是其他部分產生縫隙，導致熱輻射竄進，若汗水蒸發難免導致些微燙傷，主要燙傷部位分別是耳際、腰、手臂、背。若消防衣是濕的就直接進入火場，很可能導致更大面積的燙傷，不可不慎。

▲曾有消防員因衣物溼答答，打火時，高溫沿著消防衣的縫隙鑽進身體，導致表皮嚴重燙傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

目前僅三重區消防隊有公廟主委捐贈兩套消防衣，然而消防第三大隊的為救災一級戰區，據第三大隊員指出，過去消防衣出勤過後，置放一整天還是溼透的狀態，但現在有了這套機器後，最多4個小時以後衣褲可全乾且無異味，有莫大幫助。

經調查，乾的消防衣，抗熱指數較能預期，身體流汗積在內層，若是衣服有穿好，全身包緊，可避開熱輻射的攻擊，但一有縫隙就會很危險，流汗遇到輻射熱都可能造成灼傷，更何況是衣服內本來就是濕的呢？其危險性難以想像。

謝仁傑解釋，國外已經有烘衣櫃的技術，幫助消防員把衣服烤乾，若是各大消防局都能跟進使用，樂觀其成。

▼一般分隊都是用電風扇吹消防衣，但天氣冷時，就算吹了一晚都還是溼透的。（圖／記者陳雕文攝）