　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

濕的衣服會把消防員燙熟！全台唯一「消防專屬烘衣櫃」來了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

義消構思研發全台唯一「消防專屬烘衣櫃」，有別於一般消防救災衣都是用電風扇風乾，目前烘衣櫃在新北市消防第三大隊部，仍在持續研發及更新設備。消防搶救科股長謝仁傑表示，火場內有輻射熱，當消防人員進入火場，若防火衣有縫隙，高溫熱氣會瞬間竄進縫中，此時消防衣內的水氣會瞬間蒸發，導致打火弟兄燙傷。

▲▼烘衣櫃。（圖／記者陳雕文攝）

▲烘衣櫃。（圖／記者陳雕文攝）

穿著濕的消防衣出勤等於自殺！消防第三大隊解釋，「就類似蒸籠的概念，你濕濕的進千度高溫火場，會被蒸氣烤熟，且隔熱效果會變很差」，消防衣之所以可以隔熱，除了隔熱布，還要有乾燥的空氣，布料才不會跟皮膚有直接的接觸。

謝仁傑說，你進入高溫火場，就算衣褲是乾的，全身包緊緊，一定會飆汗，有比較大的蹲、站等動作，都可能使衣領或是其他部分產生縫隙，導致熱輻射竄進，若汗水蒸發難免導致些微燙傷，主要燙傷部位分別是耳際、腰、手臂、背。若消防衣是濕的就直接進入火場，很可能導致更大面積的燙傷，不可不慎。

▲▼烘衣櫃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲曾有消防員因衣物溼答答，打火時，高溫沿著消防衣的縫隙鑽進身體，導致表皮嚴重燙傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

目前僅三重區消防隊有公廟主委捐贈兩套消防衣，然而消防第三大隊的為救災一級戰區，據第三大隊員指出，過去消防衣出勤過後，置放一整天還是溼透的狀態，但現在有了這套機器後，最多4個小時以後衣褲可全乾且無異味，有莫大幫助。

經調查，乾的消防衣，抗熱指數較能預期，身體流汗積在內層，若是衣服有穿好，全身包緊，可避開熱輻射的攻擊，但一有縫隙就會很危險，流汗遇到輻射熱都可能造成灼傷，更何況是衣服內本來就是濕的呢？其危險性難以想像。

謝仁傑解釋，國外已經有烘衣櫃的技術，幫助消防員把衣服烤乾，若是各大消防局都能跟進使用，樂觀其成。

▼一般分隊都是用電風扇吹消防衣，但天氣冷時，就算吹了一晚都還是溼透的。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烘衣櫃。（圖／記者陳雕文攝）

ET快訊
華航勞資協商破局！機師工會理事長火大衝出交通部　罷工將繼續
制服正妹撩裙熱舞！電暈全網「肉搜真相嚇傻」　39萬男粉照按追
直升機取水救！信義鄉森林火　消防弟兄「45度坡」打火47小時
即／8天開2注頭彩！最後2次「1億大樂透」開獎　春節大紅包出

關鍵字：烘衣櫃,消防員,燙熟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／殺牙醫無懺悔只說「死後到地下道歉」　狠男逃死刑

影／2輛BMW路口強碰！刺青男「土下座」誇張跪拜　深情擁抱2警求別酒測

北市中山區深夜傳槍響！2派酒客街頭鬥毆　警空轟6槍怒喊「趴下」　

「改朝換代前就傳毛手毛腳」　高市府男主管涉性騷3女同仁遭起底

資源回收婦堅送1.5萬元大紅包　新營消防分隊說母湯...只好轉政風

中油招考93分變26分！公司突襲舞弊考生「載去重考」　14人遭解雇

台大副教授罵同事What a shame　遭判拘役45日

濕的衣服會把消防員燙熟！全台唯一「消防專屬烘衣櫃」來了

男子路邊「撿屍」帶進旅館　還要求女子賠償1.2萬

新北孝子繼承5棟房產！轉身「吃掉弟媳」性侵姪女…她崩潰：媽媽不救我

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

中油招考93分變26分！公司突襲舞弊考生「載去重考」　14人遭解雇

台大副教授罵同事What a shame　遭判拘役45日

濕的衣服會把消防員燙熟！全台唯一「消防專屬烘衣櫃」來了

男子路邊「撿屍」帶進旅館　還要求女子賠償1.2萬

新北孝子繼承5棟房產！轉身「吃掉弟媳」性侵姪女…她崩潰：媽媽不救我

板橋氣爆如戰場！牆鐵窗全爆　警已排除自殺：重傷瘖啞女開瓦斯洗澡　

OL一周吃5鍋惹麻煩「扭來扭去像條蟲」　原因曝光

學古琴是個意外！　傳奇畫家葉世強帶她走進古琴世界

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

空服員最愛的韓式照相館！有造型師細心梳畫　連護照也幫你辦到好

Wanna One的義氣！朴志訓個人見面會　裴珍映還有「兩成員」到了

瑪莎9個月大兒子露臉了！　粉絲激動「終於看到真面目」：好可愛

2個孩子都輟學！校長媽媽悔吝於讚美：能喚醒孩子的潛能

下班一人餵一隻！抽屜塞滿貓孫零食　女兒：我爸以前最疼我QQ

你看到幾匹馬？一張圖揭「真實個性」...Ｘ匹以上＝要求超高

再尷尬的聚會都可以破冰！幾款人氣桌遊...專家教你怎麼挑

情人節全台戀人必搭愛情摩天輪　晀無敵海景、唱高空KTV

好市多「賣場霸主」地位動搖！網激推這家免年費：退貨機制很讚

環保局春節前後總動員　台南市環境整潔過好年

中油招考93分變26分！公司突襲舞弊考生「載去重考」　14人遭解雇

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

社會熱門新聞

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO..

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟..

女童欄杆縫隙摔落8樓高河床　搶..

快訊／板橋半夜大氣爆！女疑坦承..

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半..

快訊／板橋5樓公寓氣爆炸爛！5..

16歲少女籌學費遭毆打　他被肉..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

母心碎PO文控「人渣」　生父回..

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳..

即／國道3號車禍　6車追撞1死..

質疑「標示不清」女童媽崩潰　業..

基隆港防波堤　3釣客落海

台中男胸口出血命危　曾傳訊前妻..

更多熱門

相關新聞

消防員努力經營粉專　只求這2個願望

新北市政府消防局自2015年成立「新北消防發爾麵」粉絲專頁，原本是為了回應基層的聲音，不論是抱怨或是對政策有何不解，小編負責釋疑，但到了後來，慢慢演化成跟民眾互動的平台，消防員還親自拍片剪輯，改變以往乏味的救災政令宣導影片，只求「大家多看一眼，遇災害順利逃生，又能更尊重消防員！」

向警義消致敬　他們除夕不能陪家人吃年夜飯　

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給我滾

跟消防員「睡過」得到靈感！音樂才子無償寫歌

冷到崩潰！消防員救火「鬍子+裝備」全結凍

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

更多

最夯影音

更多

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面