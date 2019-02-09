「10倍大肥美鵝肝」這樣養成！　金屬管貫穿喉嚨強灌2kg飼料

▲為了養成「肥美鵝」不惜用金屬管貫穿牠們的喉嚨逼餵飼料。（圖／「PETA 亞洲善待動物組織」授權提供，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

許多人視鵝肝為「高級料理」，但為了製作又肥又大的鵝肝，工人們得在一天之內，分好幾次將重達2公斤的穀物、玉米和脂肪，用金屬管直接打入鴨和鵝的胃裡，逼迫牠們消化，手法極為殘忍。

善待動物組織（PETA）曾拍攝一支影片，畫面中一群鵝和鴨被關在不見光的棚裡，有些甚至被迫待在窄小的鐵籠裡活動；一隻隻像是即將被審判一般，只能靜靜地等待被金屬管貫穿喉嚨，直到被灌充成肥美的身軀後再被宰割，最後送入人類口中。

▲一隻隻鵝和鴨被迫關在狹窄的空間。

▲在一天之內，這些鵝被灌食不只一次。

每隻被灌食的動物們，肝臟都腫脹到比正常大小大了至少10倍以上，導致經常生病到動彈不得。善待動物組織（PETA）表示，「餵食管經常刺穿牠們的喉嚨，有些甚至因而流血致死，看看被強迫餵食的鳥類屍體，可發現嚴重內出血、黴菌及細菌感染，以及肝性腦病，這是一種由肝衰竭所引起的腦部疾病。」

▲目前美國加州已經禁售鵝肝。

實際上，許多人已經意識到鵝肝製程的殘忍，每年的11月2也被定為「世界反鵝肝日」，另外全球15個國家，包括美國加州也已經禁售鵝肝，只要在加州生產、銷售鵝肝就違法。

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