　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「10倍大肥美鵝肝」這樣養成！　金屬管貫穿喉嚨強灌2kg飼料

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金屬管貫穿喉嚨養成「肥美鵝」　強灌2kg飼料「逼消化」（圖／「PETA 亞洲善待動物組織」授權提供）

▲為了養成「肥美鵝」不惜用金屬管貫穿牠們的喉嚨逼餵飼料。（圖／「PETA 亞洲善待動物組織」授權提供，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

許多人視鵝肝為「高級料理」，但為了製作又肥又大的鵝肝，工人們得在一天之內，分好幾次將重達2公斤的穀物、玉米和脂肪，用金屬管直接打入鴨和鵝的胃裡，逼迫牠們消化，手法極為殘忍。

善待動物組織（PETA）曾拍攝一支影片，畫面中一群鵝和鴨被關在不見光的棚裡，有些甚至被迫待在窄小的鐵籠裡活動；一隻隻像是即將被審判一般，只能靜靜地等待被金屬管貫穿喉嚨，直到被灌充成肥美的身軀後再被宰割，最後送入人類口中。

▲金屬管貫穿喉嚨養成「肥美鵝」　強灌2kg飼料「逼消化」（圖／「PETA 亞洲善待動物組織」授權提供）

▲一隻隻鵝和鴨被迫關在狹窄的空間。

▲金屬管貫穿喉嚨養成「肥美鵝」　強灌2kg飼料「逼消化」（圖／「PETA 亞洲善待動物組織」授權提供）

▲在一天之內，這些鵝被灌食不只一次。

每隻被灌食的動物們，肝臟都腫脹到比正常大小大了至少10倍以上，導致經常生病到動彈不得。善待動物組織（PETA）表示，「餵食管經常刺穿牠們的喉嚨，有些甚至因而流血致死，看看被強迫餵食的鳥類屍體，可發現嚴重內出血、黴菌及細菌感染，以及肝性腦病，這是一種由肝衰竭所引起的腦部疾病。」

▲金屬管貫穿喉嚨養成「肥美鵝」　強灌2kg飼料「逼消化」（圖／「PETA 亞洲善待動物組織」授權提供）

▲目前美國加州已經禁售鵝肝。

實際上，許多人已經意識到鵝肝製程的殘忍，每年的11月2也被定為「世界反鵝肝日」，另外全球15個國家，包括美國加州也已經禁售鵝肝，只要在加州生產、銷售鵝肝就違法。

►觀看影片請點這

ET快訊
6女神「婚禮伴娘服」阿嬌、劉詩詩超有良心　Baby被酸心機g
穿長裙正妹現身台北華山！　一回頭…是「大咖天后」

關鍵字：,鵝肝,金屬管,喉嚨,飼料,消化,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日前才喊抵制…「加拿大鵝」北京旗艦店開幕　人潮爆滿要排30分鐘

颱風過後天津大姐積水路上「遛鵝」　網瘋給點面子

全運會田徑金牌女神降臨！　「高顏值+超長美腿」網友全戀愛

孟晚舟案延燒？羽絨服品牌「加拿大鵝」　突取消15日北京開幕活動

貿易戰後遺症將浮現　學者示警：陸外貿表現有下滑風險

「10倍大肥美鵝肝」這樣養成！　金屬管貫穿喉嚨強灌2kg飼料

新年開工吸台商回流　業界建言：政院和地方要相配合

進酒店就「嚇尿」！兵馬俑瞪眼排排站、浴室陪洗澡　網紅：踏馬怎睡？

台灣第一類醫療器械可從平潭登陸　備案程序在福建就能完成

廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

為了做自己！辭職當街拍攝影師　「完成夢想...是一件很奢侈的事」

貿易戰後遺症將浮現　學者示警：陸外貿表現有下滑風險

「10倍大肥美鵝肝」這樣養成！　金屬管貫穿喉嚨強灌2kg飼料

新年開工吸台商回流　業界建言：政院和地方要相配合

進酒店就「嚇尿」！兵馬俑瞪眼排排站、浴室陪洗澡　網紅：踏馬怎睡？

台灣第一類醫療器械可從平潭登陸　備案程序在福建就能完成

廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

科幻的定義？　新華國際時評：好的科幻作品「仍然聚焦於人」

綠茶婊Top5星座！　這閨蜜會「半夜爬上妳的男友床」

影／2300萬「邁巴赫」撞勞斯萊斯　波神彭丹「下車加好友」超展開

華聞快遞／大陸全國鐵路客流量持續攀升　預計運送回程旅客998萬人

夫妻買整本「中獎率100%」刮刮樂　爽中300萬立刻帶家人出國玩

5年內還清4200萬賭債！　馬國畢還掉鉅款5方法「1天只能花333元」

流氓囝仔吳俊男翻身上櫃老董　用研發打敗日商拚出世界第一

增購15架F-35並強化特種部隊　荷蘭擬增加國防支出

低總價熱席捲園區客　竹苗重劃區小宅賣翻

迎接2019感到更幸福、有自信　史丹佛大學心理學家教你「寫下來」

快約好姊妹！Pinkholic粉紅閨蜜限定店　夢幻少女心大噴發

華航罷工「初五取消12班機」　機師集體癱瘓美日港菲

切葉蜂裁「正圓樹葉」當寶寶睡袋　放食物、產卵再封口

適時「忽視」伴侶竟可改善關係！　研究：有錢夫妻反而沒用

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

大陸熱門新聞

綠茶婊Top5星座出爐！

告白失敗　宅男減36公斤放生心..

黑熊養到百公斤！老婦自首：養不..

邁巴赫撞勞斯萊斯　波神彭丹下車..

最正富2代半年交出500億營收..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

貿易戰後遺症將浮現　學者示警

新年吸台商回流　業界建言

廈門台商向台徵才　今年提供22..

5渣男逼女友賣淫 一天接客2..

港珠澳大橋初三出入境人數近16..

中國過期疫苗　外交部：台可幫忙

故宮口紅實品被狠批：土得無微不..

兵馬俑瞪眼排排站！網紅：這怎睡

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／陸鐵路預計運送回程旅客998萬人

據中新社記者報導，中國鐵路總公司表示，全國鐵路客流量8日持續攀升，預計運送旅客998萬人，同比增長4.6%，預計加開旅客列車637列。鐵路部門加強運輸組織，落實便民利民服務舉措，全力迎戰春運返程客流高峰。

港珠澳大橋初三出入境人數近16萬

最正富2代半年交出500億營收！

華聞快遞／福建非洲豬瘟解除封鎖

港風水師：2019全球經濟停止成長

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

好市多必買四天王還有最超值神物

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤

《跑男7》爆大換血！4人退出「加入2韓團偶像」

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面