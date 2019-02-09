請客只請速食店！社工生前超摳門　竟秘密捐贈3億助弱勢童

Frugal social worker #AlanNaiman left $11 Million to poor, sick & abandoned children in will ❤️ @seattlechildren @MakeAWish @ChildhavenNurs pic.twitter.com/dMnvvUUDJK — Celebrities Who Give (@celebwhogive) 2019年1月1日

國際中心／綜合報導

美國西雅圖一名社工奈曼（Alan Naiman）在2018年1月去世，不過他在生前的時候總被認為是一名節儉甚至是吝嗇的人，但怎麼也沒想到，他所留下高達1100萬美元的遺產中有大部分的錢，都捐給了幫助窮人和身心障礙的兒童組織；這些默默行善的事蹟在他死後一年，被他的友人和受惠的慈善機構公開，也讓大眾知道這名偉大的人的存在。

根據外媒報導，奈曼原本在金融業工作，並在43歲的時候進入華盛頓州的社會健康服務部門工作，他的年薪為6萬7234美元（約台幣210萬），不過他對這樣的薪水似乎不滿足，還會到處去兼差，最多的時候兼差工作高達3份。

奈曼繼承了父母的遺產，同時也將賺到的錢存了下來，利用擅長投資的專長為自己累積了數百萬美元的積蓄；他沒有結婚也沒有小孩，不過朋友說他很喜歡小孩，更在得知弱勢小孩所受到不公不義的對待之後，決心努力賺錢、省錢，來幫助這些可憐的人。

生前的奈曼為了達到目標，生活過的極度節儉，用膠帶修理鞋子、在雜貨店要打烊前到熟食部撿便宜，請朋友吃飯也都到最便宜的速食店；他還會到雜貨店採買衣服，跟開著一台破破爛爛的車，儘管生活過的如此，他仍感到滿足。

報導中指出，奈曼的朋友認為，奈曼之所以會有這樣的想法跟做法，很有可能是受到他有一名發展障礙哥哥的影響，不過因為平常他不常談私事，就連朋友也不清楚他家的狀況。奈曼在2018年初因為癌症死亡，享受53歲，而受到他大量遺產捐贈的多個單位人士都稱，不認識這名神秘的善心人事，同時也顯示了他做事極為低調的態度。

據悉，奈曼捐款對象之一的華盛頓州私立兒童過渡照護中心（Pediatric Interim Care Center），收到了250萬美元（約7800萬台幣），是該間中心收過的最高額捐款；此機構負責照護的對象為有毒品濫用問題的母親所生下的小孩。

▼社工超摳門，竟是省錢救弱勢。（圖／達志影像／美聯社）