下課賣麵還要照顧遲緩弟　林小妹「夢想當醫生」：要治好弟弟

▲林慈怡是師長、同學眼中，個性溫和的好孩子、好同學。（圖／雲林人文真善美提供，下同）

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「很少遇到從小一就這麼乖巧、懂事的孩子。」雲林虎尾中溪國小老師王淑珠憶述，三年級的林慈怡在師長、同學眼中乖巧懂事、熱心助人。據了解，林慈怡下課都會幫媽媽照顧罹患罕見疾病的弟弟，還會去幫奶奶在學校附近賣麵，談到夢想，她說，「長大後想要當醫生，治好弟弟的病。」

林慈怡的弟弟2年前出現聽力障礙、發展遲緩的現象，求醫後發現是罹患罕見疾病瓦登伯格，媽媽到處求救無門，所幸後來得到慈濟關懷。林慈怡雖然年紀還小，但對發展遲緩的弟弟百般呵護，在媽媽忙碌或弟弟哭鬧時，會主動擔負起照顧的責任，常常陪伴弟弟復健，減輕媽媽的負擔。

王淑珠老師是林慈怡低年級的班導師。她說，林慈怡是一個非常乖巧、熱心且用功的孩子，是自己的好幫手，一二年級時幫班上打菜2年，也擔任過班長，非常盡責也很有上進心，之前奶奶在學校附近賣麵，放學的時候，也會去幫忙，很少遇到一個一年級就這麼乖巧，這麼懂事的孩子。

▲林慈怡領取獎學金。

被問到未來的夢想，林慈怡興奮分享，希望有一天作品能入選到校刊，同時心中更有一個願望，她希望將來能當醫生，治好弟弟的病。她去年受慈濟志工推崇為「新芽人品典範」，上台接受「2018年新芽獎學金」頒獎活動，現場也有305位雲林學生獲獎。

據了解，慈濟「新芽獎學金」頒獎活動從2007年開辦，從東區花蓮逐年擴辦至全臺各地，甚至也關心離島澎湖、金門的貧苦學子們，至今已邁入第12年，截至2018年為止，全台累計逾6萬名學生受惠。

雲林縣教育處林慧蓉代處長表示，感恩慈濟基金會將愛散播出去，讓更多的孩子能感受到愛與關懷，使社會更祥和。而崇德國中校長林秀娟分享，學校2018年11月16日新大樓完工，感謝慈濟提供臨時的教室，讓崇德的學生未來能有嶄新的大樓，學習更有成效，謝謝提供的各種資源。

雲林科技大學學務長蔡佐良也說，每次來感觸都非常的深，在台灣有很多團體，都在做善事，但長久不斷一直持續的，慈濟應該算是最久，而且是從不同的角度，今日從國小到大專，有很多人接受慈濟的幫忙，這些種子今日播種下去，有一天會成為播種的人，希望種子能持續下去。

▲慈濟「新芽獎學金」頒獎活動，林慈怡（右1）代表新芽人品典範領獎。