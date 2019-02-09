俄稱薩爾馬特能繞開美反導　需要500枚導彈才能攔下

▲俄羅斯新型洲際彈道導彈「薩爾馬特」。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯戰略導彈部隊司令謝爾蓋卡拉卡耶夫（Sergei Karakaev）透露，俄國重型洲際彈道導彈「薩爾馬特」（Sarmat）將在普列謝茨克航天發射場（Plesetsk Cosmodrome）恢復飛行試驗。根據俄媒指稱，該型導彈列裝部隊的時間可能會提前至2020年，導彈還可穿越南、北極打擊敵方目標，要想攔截至少得發射500枚以上的反導導彈才有可能。

卡拉卡耶夫接受俄媒採訪表示，普列謝茨克航天發射場正在為飛行試驗打造基礎設施，試驗將於近期啟動，如果取得成功將會量產導彈的部件。他還提到，美國退出《中導條約》（INF）的下一步將在歐洲部署中程導彈，這會給俄羅斯帶來新的威脅，俄國正考慮規劃部署戰略火箭軍。

▼前美國總統雷根和前蘇聯領導人巴契夫1987年在白宮簽署《中程飛彈條約》。（圖／翻攝自維基百科）

卡拉卡耶夫指稱，戰略火箭軍制定一系列的軍事技術措施，能夠降低美國駐歐洲先進反導系統的有效性，首先將建立配備現代反導工具、具有更高耐久性的導彈系統，未來還將繼續發展洲際導彈的彈道相關技術，側重導彈防禦系統資訊偵察、控制和打擊工具打造火力殺傷和功能損害武器。

根據俄羅斯總統普丁的說法，薩爾馬特導彈已經進入試驗階段。該導彈是由馬克耶夫火箭設計局（MRDB）於2011年展開研製作業，未來將取代Voyevoda導彈，列裝部隊的時間預計將比原先計劃的2021年提早一年。值得一提的是，俄羅斯聯邦委員會國防與安全委員會主席邦達列夫（Viktor Bondarev）曾經透露，攔截薩爾馬特至少需要500枚美國反導導彈才有可能奏效。