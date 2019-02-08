短命+外表看來較老　獼猴實驗：「限制熱量」是最強美容術

▲猴子示意圖。（圖／取自pixabay）

作者：稻島司

譯者：高宜汝

摘自：方智出版社《日本醫學博士親身實踐的飲食法：有效減重、美肌、抗老、防 癌、改善糖尿病》

●精選書摘



根據美國威斯康辛大學進行的研究，他們以獼猴為實驗對象，藉由控制飲食來研究飲食和老化之間的關係。結果發現未被限制食量的獼猴，不僅短命而且外表看起來較老。

吃飽的猴子比熱量只吃原本三○％的猴子更容易肥胖，再加上罹患糖尿病、癌症跟冠狀動脈疾病，大腦還出現萎縮現象。外表看起來也較蒼老，不僅駝背還掉毛，兩眼無神、眼角下垂，看起來就像隻老猴子。

另一方面，熱量受到限制的猴子，不只未出現各種疾病，外表也維持原有的年輕。沒有駝背，雙眼有神，身上的毛也蓬鬆透亮。

當然，這個結果無法直接套用在人類身上。可是用其他生物（酵母、線蟲、果蠅、老鼠）進行的實驗中，也觀察到熱量攝取受限，能更健康、長壽的結果。會提到這個研究，是因為它採用與人相似的生物為實驗對象，意義格外重大。關鍵在從與人相似的動物身上獲得實證

接下來的內容雖然有點過於學術，不過威斯康辛大學研究小組，在發表該實驗結果的五年後，也就是二○一四年再度得出「限制熱量有效」的結論。但是，美國國立老化研究所，卻在二○一二年發表「壽命無差異」的報告結果２，引起了兩派爭論。

對這種論點分歧的議題，二○一七年一月兩派都積極提出自己的證據辯論，對科學來說是相當理想且少見的情景３。無論從哪個角度看都是很有意義的一次嘗試。

以結果來說，年輕時期開始限制熱量的人，身上並未觀察到可延年益壽的情況，但是從中年或老年開始限制熱量的人身上，確實觀察到該效果。以猴子來說，尤其雄性的平均年齡比整體年齡多了九歲，約人類的三十五歲。

另外，在解剖兩組之後發現，不管開始限制熱量的年齡或性別為何，限制熱量組的癌症發生率都減少了一五～二○％，糖尿病及腦中風等病的發病時期也較吃飽組晚。

該實驗約持續了三十年追蹤觀察。在人身上根本不可能進行這種實驗，因此以與人相似的動物為實驗對象，並長期追蹤觀察的實驗結果十分具參考價值。因此，控制食量方是健康長壽的祕訣。





★本文經方智出版社授權，摘自《日本醫學博士親身實踐的飲食法：有效減重、美肌、抗老、防 癌、改善糖尿病》。

★不論是減碳、減糖、少鹽、少油、斷食，還是現在最熱門的生酮，你也是跟風中的奉行者嗎？這些飲食建議甚至經過許多醫師背書，但，真的有科學根據、有數據佐證嗎？