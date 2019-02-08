甩棍強盜3度強欺按摩女　亮刀「囚禁一小時」強搶3千元　

▲莊男不僅按摩沒付錢，事後還強行囚禁阿花。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

突發中心／新北報導

一名莊姓男子日前到一家按摩店按摩後，卻沒有支付費用就離開，隔月又再次找上門打算「霸王按摩」，被按摩女「阿花」（化名）識破拒絕後，竟惱羞拿刀限制對方的行動長達1小時，之後還拿著甩棍第3度找上門，不僅朝著阿花一陣亂打，還搶走了3000元現金，行徑相當誇張。

判決指出，莊男在2017年4月間，前往小花工作室按摩後，假裝忘記帶錢，聲稱要打電給朋友來付錢卻趁機逃走，而他事隔一個月後，又再度到來到同一間按摩店想要來個「霸王按摩」，卻遭到小花認出，並要求他還清上次的按摩費。莊男不滿遭索討按摩費，竟拿水果刀抵住小花胸口，阻止她打電話求援，還強行限制她的行動1小時。

▲莊男還曾經拿甩棍到店內朝阿花一陣亂打，並搶走了3000元現金。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

莊男的行徑不僅沒有收斂，反而還越來越誇張，同年6月間又找上了小花，趁對方來不及將門關上，強行推開門接著拿甩棍朝對方一陣亂打，還說要向她收取保護費6000元，接著又從她的皮包中拿走3000元現金。

此外，莊男還曾經闖入朋友家中，偷走對方的筆電轉賣，行徑也誇張。對此，法官分別依犯詐欺得利、侵入住宅竊盜、剝奪他人行動自由及攜帶兇器侵入住宅強盜4罪，判他8徒刑年，其中6個月得易科罰金，可上訴。