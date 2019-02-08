180帥哥工程師狂言「女友要D↑」！女同事們秒拉黑　網竟戰翻

▲原PO的天菜同事因透露擇偶喜好，竟被女同事們拉黑。（示意圖／翻攝自pixabay）



網搜小組／綜合報導

太誠實錯了嗎？一名網友在PTT發文表示，他的一名高富帥男同事小凱（化名）因酒醉說出自己對於女生的喜好，竟直接被全公司女生黑掉，讓他百思不得其解，「我同事真的有錯嗎？」沒想到，該篇文章一出，竟掀起男女論戰。

原PO表示，帥哥同事小凱身高180公分以上、年薪超過160萬，且因外表帥氣，公司內部許多女同事都對他很有好感，時不時都會「撩一下」；另外，男生也曾交過幾任女友，但目前已單身好幾年。

▲天菜同事認為女友一定要D以上，讓女同事們敬而遠之。（示意圖／記者鄒鎮宇翻攝）



某日，同事們私下聊天時，一名跟小凱比較好的女同事突然開口問說，「喜歡的女生類型是怎樣？」而小凱也因黃湯下肚、大聲又誠實地說，個性沒有限制，相處得來就好，但胸部一定要大，「沒有D罩杯基本上沒得商量」，逗得全場哈哈大笑。

豈料，在小凱的發言後，公司女同事都認為他「這樣不太行」，女同事們更是直接將小凱加入黑名單，頓時讓另名旁觀的同事傻眼說，女生都會挑身高，男生挑胸部的「本質是同一件事」。

▲有網友認為女生可以選身高，男生也可以選胸部大小。（示意圖／記者李佳蓉攝）



「就被戳到痛處啊」網友看完紛紛留言，「認同說話的藝術xD」、「可以說基於優生學選對象身高，男性說優生學選奶大就不行？」、「一點都沒錯阿，外貌本來就有所喜好很正常。應該是女同事們都是貧乳被戳重痛點才會這樣」。

也有網友不認同說，「覺得臉跟身高可以一起比，性就跟性比」、「身高跟胸部有可比性嗎」、「他可以誠實，可是別人也可以不高興，我也覺得像是只在乎性」、「老實說，符合他條件的聽到也會反感= =」；有人則認為小凱應該自己注意說話的內容，「誠實是誠實，但這種擇偶條件自己知道就好不用說出來」。