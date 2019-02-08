「議會戰神」王世堅難過美人關　遇上韓冰秒融化　

▲韓冰、王世堅。（合成圖／記者呂佳賢攝、翻攝東森新聞）

政治中心／綜合報導

「議會戰神」民進黨市議員王世堅平時問政態度強勢，戲劇性的肢體動作更讓人印象深刻，不過當他遇上高雄市長韓國瑜的女兒韓冰時，態度卻180度大轉，嬌羞地像是小男孩一般。

王世堅在去年九合一大選時曾發下豪賭，若韓國瑜當選高雄市長就要跳海，不料，韓國瑜最後真的當選，還要王世堅不要跳海改跳愛河，但最後王世堅表示，要韓國瑜把心思放在高雄市政上，「不要贏了選舉、輸了格調」。

但是，「跳愛河」一事一直跟著王世堅。有電視節目就邀請王世堅跟韓冰同台，席間談到「跳愛河」，韓冰不僅替王世堅緩頰，還邀對方來高雄旅遊，讓王世堅露出難得的靦腆笑容，一度結巴笑說「看到韓冰，就好像看到自己女兒」不排除擇日拜訪高雄。

當時韓冰溫柔地說，王世堅不用跳海，可以只來高雄觀光旅遊，「我跟韓總可以當導遊，促進一下高雄的觀光跟經濟，可以不用跳海沒關係，也不用跳愛河，這樣太危險了。」

王世堅一聽似乎有些不知所措，表示他跟韓國瑜唯一一個共同點就是「我們都比較疼女兒」，所以想跟韓冰先說一聲「不好意思」，「讓妳看到過去我跟您父親這麼激烈的質詢畫面，真是很不好意思」讓所有人哭笑不得。

後來，王世堅跟韓冰再度上電視節目受訪，韓冰誇讚王世堅是暖男，「他說，看到我像很像看到他女兒，他可能又很疼他女兒，可能就像韓總看到我，就不好意思拒絕（到高雄）」，但這次她的邀請不盡完美，也有些不好意思，「我覺得他看起來滿有壓力的，我就想說不要給他太多壓力，而且他的立場問題，可能不方便來高雄，那也沒有關係。」

「我..我我..」王世堅聽完露出靦腆笑容，一度結巴只能頻頻傻笑，坦言對上韓冰只有「傻笑的份」，「因為從我小孩小到大都這樣，我不曉得跟我女兒講什麼」。對比昔日大砲性格，王世堅這回流露出鐵漢柔情，不僅說話對韓冰多了幾份關愛，而且話鋒一轉，也不叫韓國瑜「菜蟲」了，而是大讚「國瑜兄」教得好。

王世堅在質詢時任北農總經理韓國瑜時不但嚴厲，還爆出一連串驚人的對話，讓人印象深刻，像是「南北菜蟲一起串連」，還有「禿子跟著月亮走」、「吞曲棍球」，最讓人印象深刻的就是「問世堅情是何物」。而兩人過去的煙哨味，隨著韓冰的出現也逐漸淡去。