　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「議會戰神」王世堅難過美人關　遇上韓冰秒融化　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓冰、王世堅。（合成圖／記者呂佳賢攝、翻攝東森新聞）

▲韓冰、王世堅。（合成圖／記者呂佳賢攝、翻攝東森新聞）

政治中心／綜合報導

「議會戰神」民進黨市議員王世堅平時問政態度強勢，戲劇性的肢體動作更讓人印象深刻，不過當他遇上高雄市長韓國瑜的女兒韓冰時，態度卻180度大轉，嬌羞地像是小男孩一般。

王世堅在去年九合一大選時曾發下豪賭，若韓國瑜當選高雄市長就要跳海，不料，韓國瑜最後真的當選，還要王世堅不要跳海改跳愛河，但最後王世堅表示，要韓國瑜把心思放在高雄市政上，「不要贏了選舉、輸了格調」。

但是，「跳愛河」一事一直跟著王世堅。有電視節目就邀請王世堅跟韓冰同台，席間談到「跳愛河」，韓冰不僅替王世堅緩頰，還邀對方來高雄旅遊，讓王世堅露出難得的靦腆笑容，一度結巴笑說「看到韓冰，就好像看到自己女兒」不排除擇日拜訪高雄。

當時韓冰溫柔地說，王世堅不用跳海，可以只來高雄觀光旅遊，「我跟韓總可以當導遊，促進一下高雄的觀光跟經濟，可以不用跳海沒關係，也不用跳愛河，這樣太危險了。」

王世堅一聽似乎有些不知所措，表示他跟韓國瑜唯一一個共同點就是「我們都比較疼女兒」，所以想跟韓冰先說一聲「不好意思」，「讓妳看到過去我跟您父親這麼激烈的質詢畫面，真是很不好意思」讓所有人哭笑不得。

後來，王世堅跟韓冰再度上電視節目受訪，韓冰誇讚王世堅是暖男，「他說，看到我像很像看到他女兒，他可能又很疼他女兒，可能就像韓總看到我，就不好意思拒絕（到高雄）」，但這次她的邀請不盡完美，也有些不好意思，「我覺得他看起來滿有壓力的，我就想說不要給他太多壓力，而且他的立場問題，可能不方便來高雄，那也沒有關係。」

「我..我我..」王世堅聽完露出靦腆笑容，一度結巴只能頻頻傻笑，坦言對上韓冰只有「傻笑的份」，「因為從我小孩小到大都這樣，我不曉得跟我女兒講什麼」。對比昔日大砲性格，王世堅這回流露出鐵漢柔情，不僅說話對韓冰多了幾份關愛，而且話鋒一轉，也不叫韓國瑜「菜蟲」了，而是大讚「國瑜兄」教得好。

王世堅在質詢時任北農總經理韓國瑜時不但嚴厲，還爆出一連串驚人的對話，讓人印象深刻，像是「南北菜蟲一起串連」，還有「禿子跟著月亮走」、「吞曲棍球」，最讓人印象深刻的就是「問世堅情是何物」。而兩人過去的煙哨味，隨著韓冰的出現也逐漸淡去。

ET快訊
老公剛報喜「兒子出生」　女偶像當天爆：已協議離婚
快訊／普悠瑪經新烏日站發生事故！1人當場撞擊身亡
2300萬「邁巴赫」倒車撞勞斯萊斯！她下車加好友超展開

關鍵字：韓冰,韓國瑜,王世堅

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

華航罷工國民黨提3聲明　批蘇貞昌未領頭處理

走迷宮、賞花賞草賞飛機　年節走春快來新生公園

雙城計畫訓練日！柯文哲「騎起來」：吃太多還不快點來運動

「議會戰神」王世堅難過美人關　遇上韓冰秒融化　

影／挑戰大胃王求救學姐...柯P自爆：跟佩琪排班同一天就不用另外約會

蔡英文兩字回應華航罷工　洪孟楷：沒馬政府可怪就「無話可說」

蔡英文參拜聞華航罷工　撥髮笑回「兩個字」

政府推智慧生活APP　協助民眾即時掌握空品及交通狀況

華航罷工影響4千人　國民黨團籲勞資雙方以旅客權益為重

薩爾瓦多37歲新總統　將重新評估與中國外交關係？

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

華航罷工國民黨提3聲明　批蘇貞昌未領頭處理

走迷宮、賞花賞草賞飛機　年節走春快來新生公園

雙城計畫訓練日！柯文哲「騎起來」：吃太多還不快點來運動

「議會戰神」王世堅難過美人關　遇上韓冰秒融化　

影／挑戰大胃王求救學姐...柯P自爆：跟佩琪排班同一天就不用另外約會

蔡英文兩字回應華航罷工　洪孟楷：沒馬政府可怪就「無話可說」

蔡英文參拜聞華航罷工　撥髮笑回「兩個字」

政府推智慧生活APP　協助民眾即時掌握空品及交通狀況

華航罷工影響4千人　國民黨團籲勞資雙方以旅客權益為重

薩爾瓦多37歲新總統　將重新評估與中國外交關係？

「巴西川普」博爾索納羅3月訪美！　外長：兩國關係將更深厚

劉濤、《如懿傳》辛芷蕾御用鞋　買了等開工賺飽回頭率

早餐店奶茶「通腸有4原因」　謎之白色液體成分曝光

華航罷工國民黨提3聲明　批蘇貞昌未領頭處理

臭臉喵店長變身「監視器」　窩寶座緊盯6員工：誰在摸魚！

透過「胖卡」帶領受虐兒走出痛苦陰影　每塊雞蛋糕的背後是滿滿的淚

廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

首次外銷國產設備！日本計畫向菲律賓出口FPS-3防空雷達

科幻的定義？　新華國際時評：好的科幻作品「仍然聚焦於人」

中職／兄弟本土6人搶先發　黃恩賜增添輪值深度

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

政治熱門新聞

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現..

王世堅碰上謝龍介　竟嘴軟、傻笑

韓國瑜自費太遜　《公民1495..

李佳芬帶韓天做西裝　設計團隊讚..

獨／蔡英文寵物集團到齊！想想、..

男粉翻20年前黑歷史　高嘉瑜哭..

馬英九發限量福卡　人氣超驚人

謝龍介若輸掉補選代表韓流告終？

獨／蔡英文被3愛犬飛撲！口水流..

小英兩字回應華航罷工　洪孟楷：..

民進黨在雲林怎輸？ 謝金河看到..

柯文哲角逐2020？　孫大千點..

行政院：行動支付普及率達50...

大紅旗袍上露下開　國旗妹力挺金..

更多熱門

相關新聞

馬英九參拜　維安人員粗暴推記者

今天大年初四，前總統馬英九今年春節期間，行程來到高雄廟宇向民眾拜年，到全國各大廟宇參拜祈福，發送福卡，當現場守候多時的記者要詢問馬英九問題時，一旁維安人員一擁而上，立即阻止採訪，將媒體拉至一旁，而馬英九回應到一半被中斷，現場場面尷尬。

王世堅勸柯p：想當網紅先辭市長

綠議員盼台從韓國瑜手中走出一條生路

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

韓國瑜自費太遜　《公民1495行動聯盟》打臉花媽

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

婆婆給她「爬滿螞蟻」的硬飯糰

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

有房有車！185男相親交往最多撐幾周

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面