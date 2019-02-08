柯文哲當網紅搞笑　王世堅：可能是條路但請先辭市長





▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在過年期間，每天與不同人氣網紅、YouTuber合作拍片，吸引諸多年輕網友。「頭號柯黑」台北市議員王世堅對此表示，柯文哲想博君一笑，還不如藝人吳宗憲、胡瓜，奉勸對方如果真的想當網紅搞笑，乾脆辭掉首都市長。

柯文哲日前不但二度合體館長，還趁機宣布一連串網紅合作企劃，包含當紅的理科太太、HowFun、千千進食中、老天鵝娛樂、眼球中央電視台等，並於除夕開始在臉書上公布一系列合作影片，成功贏得年輕網友的支持。

針對柯文哲合體網紅的行為，王世堅7日表示，首都市長不是網紅，柯文哲不要挾首都市長光環與資源製作這些網紅影片。柯文哲身為首都市長，且市長身邊都是領公帑的人，竟都在幫忙想巧思、編劇本、拍影片，更不惜動員青年當觀眾，柯文哲內心的焦慮與慌亂，以及對政治的野心之大，已經到讓人無法想像的地步。

王世堅說，台北市府當前還出缺11位局處長，代表沒有人想跟柯文哲共事，台北市民既然讓柯文哲連任，柯文哲應要好好把市長職務做好，這才是真正民意所趨。但柯文哲將台北市政做得如此荒腔走板，顯示柯文哲完全無心市政，對不起台北市民。

王世堅送給柯文哲一句話，「不患人之不己知，患不知人也」，若只是拍片博君一笑，其實不必，因為資深藝人吳宗憲、胡瓜表現的比柯文哲好更多，這是別人的專業，比柯文哲強太多。如果柯文哲想當網紅搞笑作秀，那請辭掉首都市長，可能那也是一條路也說不定，但首都市長就不應該對不起台北市民。