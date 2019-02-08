以色列重型步戰車測試新型無人炮塔　發射反坦克飛彈

▲以色列重型裝甲運兵車測試的無人炮塔。（圖／翻攝自以色列國防部官網，下同）

軍武中心／綜合報導

以色列國防軍（IDF）日前在巴勒斯坦南部內蓋夫沙漠中的Shedma試驗場，使用梅卡瓦主力戰車底盤研製的重型裝甲運兵車，成功測試一款新型無人炮塔。該炮塔可以發射反坦克飛彈，還裝備一門主炮，不發射時就像潛望鏡一樣會收入炮塔當中。

外媒報導指稱，新型炮塔發射數枚拉斐爾長釘反坦克飛彈，這種飛彈除了用於打擊發射器瞄準範圍內的目標，部份衍生型還能藉由「發射、觀察及更新」的制導方式達到攻頂效果。等到飛彈爬升至海拔高度，操作員可以藉由尾隨光纖導線追蹤或是切換目標。

報導還提到，反坦克飛彈系統除了安裝在重型裝甲運兵車，未來也將固定在Eitan八輪裝甲運兵車的砲塔，從2020年開始取代以色列國防軍的M113裝甲運兵車。

測試現場畫面顯示，無人炮塔安裝在一輛重型裝甲運兵車上，反坦克飛彈先從炮塔內部升起，完成發射後又收回炮塔，過程如同操作潛望鏡。有分析指出，未來這種炮塔將裝備在以色列陸軍的兩款裝甲運兵，處於平常行駛狀態下，從外觀上難以辨識戰車是否配備反坦克飛彈。

以色列國防部指稱，試射飛彈只是系統測試的第一階段，無人炮塔是由特殊和創新的控制系統組成，允許從座艙內控制，以防止士兵暴露在風險當中，這將大幅增加戰車的攻擊範圍。炮塔具有主動防禦系統和其他特殊形式的防護，可以射擊並且偵測敵方目標。