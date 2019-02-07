獨／蔡阿才在蔡英文床上尿尿　知最多機密！要檢查是否有竊聽器

◎採訪：黃寶慧、陳弘修、陶本和

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影團隊

文／陶本和

在農曆年前，《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧率ET採訪團進到總統官邸專訪蔡英文，在門口迎接我們的是最知名的蔡想想，相較而言，較鮮為人知的蔡阿才在我們到訪這天，他一如往常的活潑，在官邸樓上樓下飛奔，用他最一貫活潑的方式來歡迎我們。

本來我們的計畫是把蔡想想、蔡阿才放在同一間會議室，跟總統聊聊私下跟愛貓的生活；在我們還在架設器材時，蔡想想已經開始像個維安特勤，針對我們放在地上的陌生包包、器材進行地毯式「安檢」，倒是阿才在會議室外頭，跟大夥兒上演你追我跑的戲碼。

「阿才比較難控制。」蔡英文笑著說，想想比較黏她，畢竟相處比較久了，「阿才是男生，男生跟女生還是有差，男生就像個小流氓一樣，你看剛剛的絕技，在樓上飛簷走壁工夫很強。」

▼ 《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧率ET採訪團隊入總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）。



蔡英文說，每天早上阿才從房間出來，就會盯著牆壁看，因為他之前抓過壁虎，有時候蟲子進到屋裡都會被他抓到，但不會咬死或吃掉，「就是壓著或咬在嘴巴來給我看一下，我們把牠放回去，他（阿才）還會自己去抓回來。」

蔡英文笑著說，後來附近有蜥蜴，有幾隻都認得蔡阿才，只要他一出去，蜥蜴就鳥獸散，「可是後來蜥蜴發現阿才不過就這樣子，結果群起反攻，有一次阿才嘴巴就被咬到，沒有受傷但就被咬了一下。」

蔡阿才也喜歡開會，蔡英文說，每次在官邸開會，他有時會自己跑進會議室裡，找一張白色的椅子，因為顏色比較搭他的毛色，然後靜靜聽大家開會，有時還會聽到打盹。蔡英文笑著說，有時是軍事的會議，將領們在總統進到會議室時，依照軍事的訓練，都會起立問好，但阿才就優哉游哉坐在椅子上，蔡英文還會問他，「啊你怎麼沒有站起來啊？」

蔡英文開玩笑地說，蔡阿才真的很喜歡開會，「所以我要經常性的檢查他們身上有沒有竊聽器！」

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧率ET採訪團隊入總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）。

阿才雖然調皮了些，但其實有時候滿敏感的，有次被罵了，心理因素而憋尿，所以總統都不太勉強他，有次蔡英文把他關在臥房，還在總統的床上尿尿；不過蔡英文還是得意地說，有一次地震，他們一起跑去躲起來，過了很久，阿才帶著姊姊想想走出來，「這時候就會覺得說，哎唷，懂得照顧姊姊喔」。

蔡英文也開玩笑地說，「只是啊，地震的時候都第一時間溜掉，就會覺得，你們怎麼那麼不顧道義啊」。

▼蔡想想（左）與蔡阿才（右）。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

