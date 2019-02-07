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「共乘app」上放假資料！前士兵性侵搶劫已婚司機　還想把車變賣

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▲▼ （圖／翻攝自meduza.io）

▲伊林娜。（圖／翻攝自meduza.io

國際中心／綜合報導

俄羅斯土地相當廣大，想要駕車前往其他城市，往往得花上好幾個小時，甚至是好幾天的時間，所以許多人會利用「車子共乘」的app，在開車之餘還能賺點閒錢。39歲的俄國前特勤部隊士兵奇克列夫（Chikirev）就利用這種app，在簡介的地方留下假資料，誘騙一名29歲的已婚女子伊林娜（Irina Akhmatova），並再搭上被害人的車之後，先是性侵人家，隨後把人殺掉後隨意棄屍，並偷走車內值錢的物品，更試圖把車子變賣換取現金，行徑十分可惡。

綜合外媒報導，已婚的伊林娜在莫斯科的漢堡王擔任經理的工作，而她的老公跟小孩則是住在距莫斯科以南165公里的城市圖拉，每次要回家鄉時，她就會透過一款名為「BlaBlaCar」的共乘服務app，找尋可以一起搭車的人；而日前她就是在app上，找到奇克列夫，並約好要一同乘車前往圖拉。

奇克列夫先前就因性侵和武裝搶劫而被定罪，身上帶有刑責的他又在app上設下多個帳號，目的就是為了能夠誘拐不知情的司機上鉤，並隨機搶劫；他趁著伊林娜開車到中繼點雅羅斯拉夫時，先是將人性侵後殺掉，將屍體丟棄之後，拿走車上100英鎊（約4000元台幣）的錢跟珠寶，還試圖將伊林娜的奧迪車輛賣掉。

不過在伊林娜的失蹤一週後，其家人覺得奇怪病前往報警，待警方開始大規模的尋人行動時，奇克列夫放棄將車賣掉並棄置在一處超市停車場裡。

奇克列夫後來因先前的性侵罪名入獄，並在接受調查時承認殺死這名女司機，並且後悔地表示，自己並不知道受害者是誰，不過覺得自己有罪而且想要懺悔，還主動告知屍體的位置；不過令人最傻眼的是，當他的女性朋友得知他殺人時，還不斷的說「奇克列夫是個好男人」，拒絕相信這人會成為一名殺人犯。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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