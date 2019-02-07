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為人類留下永恆證據！航海家計畫「黃金唱片」　飛出太陽系最邊疆

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▲▼航海家一號與「黃金唱片」。（圖／取自NASA網站）

▲航海家1號與「黃金唱片」，金唱片背面刻有使用方法，並標記出地球在宇宙中的位置。（圖／取自NASA網站）

國際中心／綜合報導

自從上世紀50年代人類對太空展開探索以來，航太科技在數十年內不斷進步，但人類有史以來發射過運作時間最長，距離地球最遠的飛行器，卻是1977年升空的「航海家計畫」。航海家1號和2號各攜帶一片「地球金唱片」，至今已經在太空中飛行了41年，甚至飛出了太陽系。

美國太空總署（NASA）的「航海家計畫」（Voyager program）是於1970年代末期開始的行星探測計畫，一共建造了2部飛行器，分別為航海家1號與航海家2號。雖然科學家原本只針對木星和土星進行探測，但最終2個探測器都成功抵達太陽系邊緣，並持續朝系外方向前進。其中航海家1號是目前距離地球最遠的人造物，航海家2號則在拜訪木星和土星後，又繼續前往天王星和海王星。

航海家2號於1977年8月20日發射升空，是人類有史以來運作最長時間的太空探測器，至今仍保持運作。航海家2號與其姊妹船航海家1號幾乎完全相同，不同的是航海家2號循著較慢的飛行軌跡，因此一直保持在黃道面（太陽系行星存在的平面）上，並藉著飛越土星的「引力加速」而飛往天王星和海王星。而航海家計畫之所以在1977年發射，也是因為當時木星、土星、天王星和海王星正好都在太陽的同一側，是176年一遇的絕佳觀測機會。

航海家1號則是在1977年9月5日發射，雖然比姊妹船晚了2周才升空，但經過幾次引力加速後，使它的速度比現有任何飛行器都還要快。航海家1號於1979年1月開始觀測木星，又於1980年掠過土星，以及土星的衛星「泰坦」。受重力影響，飛行器最終離開了黃道面，以每秒17公里的速度遠離太陽系。

1990年，航海家1號從外太空拍下了著名的「太陽系全家福」，其中地球看起來就像是無垠太空中的一個黯淡藍點（Pale Blue Dot），懸浮在漆黑太陽系之中。美國著名天文學家卡爾•薩根（Carl Sagan）從照片上獲得靈感，寫了一本同名著作。薩根在書中寫下一段經典的啟示，「再來看一眼這個小點。就在這裡。這就是家。這就是我們。在這個小點上…我們的一切一切，全部都存在於這樣一粒懸浮在一束陽光中的塵埃上。」

▼航海家1號所拍下的地球，僅是浩瀚宇宙中一個黯淡藍點。（圖／達志影像／美聯社）

「航海家1號」(Voyager1)拍到的地球，渺小如宇宙中的沙塵。(圖／達志影像／美聯社)

航海家1號和2號上均攜帶了一張銅質鍍金的唱片，又被稱為「航海家金唱片」。唱片上收錄了多種用來表述地球上各種文化、生命的聲音與圖像，包括各種大自然聲音、55種語言，包括蘇美語這種上古語言，以及長達90分鐘的各文化傳統民謠，或是近現代古典月等，以期能被其他外星智慧生物發現。除此之外，航海家金唱片還包括一塊高純度鈾，使外星文明能透過半衰期得知飛行器發射的時間。

據估計，航海家探測器大約在4萬年後，才能接近距離地球最近（1.6光年）的恆星，而探測器被外星生命捕獲的可能性也不大，因此航海家金唱片的用途，與其說是與外星人溝通聯繫，不如說是為了人類的存在，在宇宙中留下一絲證明。

航海家1號和2號分別於2012年和2018年突破太陽系邊界的「太陽頂層」，進入星際空間之中，繼續替人類探索未知的世界。航海家1號與2號雖然脫離太陽頂層，但短期內還不會離開太陽系引力範圍。NASA解釋，太陽系的邊界被認為在歐特星雲（Oort Cloud）邊緣，也就是太陽引力影響力範圍的最邊疆。

▼目前，航海家1號與航海家2號均已突破太陽圈，往星際空間前進。（圖／路透）

▲▼NASA無人太空探測器航海家2號脫離太陽圈。（圖／路透）

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關鍵字：航海家計畫,航海家1號,航海家2號

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